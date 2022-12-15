«Традиции созидания»: Мухаметшин поздравил коллектив и студентов КАИ с 90-летием вуза

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Сегодня в Казанском национальном исследовательском техническом университете имени А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) прошло торжественное заседание ученого и попечительского советов, посвященное девяностолетию вуза. Коллектив университета, его бывших сотрудников, студентов и выпускников поздравил Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«За девяностолетнюю историю вуза сделано многое, но главное — заложены крепкие традиции созидания. Такие хребтовые вузы как КАИ являются фундаментом нашей многовекторной экономики, развития наукоемких и конкурентных производств республики», — заметил политик.

Сейчас в вузе обучаются более 13 тыс. студентов из России и зарубежных стран по более чем двумстам направлениям подготовки. Здесь работают свыше 900 преподавателей, функционируют собственные конструкторские бюро. Университет участвует во всех стратегически значимых проектах страны, связанных как с пилотируемой, так и с беспилотной авиацией.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Сегодня КАИ — это настоящая семья высококвалифицированных преподавателей и активных студентов», — заявил и. о. ректора университета Тимур Алибаев. Он также поблагодарил руководство Татарстана за поддержку инновационных проектов вуза.

Кроме того, сегодня же Фарид Мухаметшин вручил государственные награды профессорам и преподавателям вуза, ведущим активную исследовательскую деятельность. Коллектив КНИТУ-КАИ поощрен Благодарностью Президента РФ Владимира Путина.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева — КАИ (КНИТУ-КАИ) был образован на базе аэродинамического отделения Казанского государственного университета как Казанский авиационный институт в 1932 году. В 1992 году получил статус технического университета, а в 2009-м ему присвоен статус национального исследовательского технического университета.



На данный момент в состав университета входит пять институтов и один факультет: Институт авиации, наземного транспорта и энергетики, Институт автоматики и электронного приборостроения, Институт компьютерных технологий и защиты информации, Институт радиоэлектроники, фотоники и цифровых технологий, Институт инженерной экономики и предпринимательства и физико-математический факультет. Также существуют пять филиалов (в Альметьевске, Зеленодольске, Лениногорске, Набережных Челнах и Чистополе).



В 2021 году КНИТУ-КАИ стал одним из 106 российских вузов, получивших финансирование в рамках базовой части Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».