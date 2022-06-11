Традиции и современность: как в селах Татарстана проходит сбор подарков к Сабантую

Традиционно в начале июня отмечается национальный праздник Сабантуй. Уже за неделю в деревнях и селах начинают сбор подарков. Корреспондент «Татар-информа» разузнала, как это происходит и чем в этом году сельчане порадуют батыров и участников Сабантуя.

За неделю до Сабантуя начинается сбор подарков для его батыров и участников. Один из традиционных обычаев – сбор платков или полотенец Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Большой Шинар: здесь умеют праздновать!

Экскурсию по районам решила начать с Сабинского района. Тому была весомая причина – уже несколько дней на просторах интернета гуляют видеоролики о селе Шинар, где сбор подарков к Празднику плуга проходит масштабно, как сам Сабантуй. Юноши, мужчины, мальчишки идут рядами по улицам и поют песни та-а-ак громко, что слышно во всем Сабинском районе. Здесь сбор к Сабантую так и называется – «бирнә җыю», то есть «сбор подарков» или «сбор платков».

В одном из этих видео запечатлен момент, когда представители двух сел – Большого и Малого Шинаров – встретились. Гармонисты, баянисты играют что есть мочи, а все остальные их окружили, встав в круг, и от души поют народные мелодии. «Наши парни кого угодно перепоют! Есть еще такое дружное село?!» – спрашивает автор ролика.



В социальной сети в аккаунте «Саба дулкыннары» тоже выложили эти видеозаписи и отметили, что жители двух Шинаров всегда были и остаются сплоченными, дружными. «Молодое поколение видит и перенимает наши традиции у старших. Посмотрите, как душевно проходит в Шинаре сбор подарков, как молодежь, детвора, старшее поколение, оставив все заботы и дела, пришли поучаствовать. В этом селе к Сабантую в каждом доме девушки вышивают платки, независимо от возраста. Если в доме растет дочка – платок к празднику обязателен», – прокомментировали ролик. А мальчишки, толком еще не знающие слов и мелодию, идут рядом впереди всех, повязав на шеи полотенца и платки. Здесь люди сумели сохранить связь между поколениями. Стоит отметить, что в сборе участвует только мужское население села, девушки и женщины смотрят издали, провожают своих мужчин.



С песнями они подходят к каждому дому, поздравляют хозяев с праздником. Получив от них подарки, трижды выкрикивают слова благодарности: «Спасибо!» Затем у девушек спрашивают платки. Сколько дочек в доме – столько и платков. И пока девушка не вынесет свою вышивку, парни будут стоять у дома и кричать «Кулъяулык». Получив заветный платочек, так же трижды говорят: «Спасибо!»

В Большом Шинаре после окончания сбора парни делят эти платки между собой. Есть свой порядок: один из парней садится, отвернувшись от всех. Другой по одному достает платки и спрашивает, кому он достанется. Тот, который сидит отвернувшись, называет имена парней. Таким образом, платочки разбираются в случайном порядке.

А вот в Малом Шинаре девушки сами дарят свои платки тем парням, которые им по душе.

Раньше девушки, которые уже встретили своего любимого, вышивали по два платка. Если ее молодой человек не участвовал в сборе, один из платков она выносила родственнику либо соседу (ведь без платка сборщики от ворот не уйдут!), а второй платок вечером отдавала любимому.

Последние годы в селе зародилась еще одна красивая традиция. Житель Большого Шинара Ришат Ахунзянов разводит костер на площадке около своего дома и готовит вкуснейший плов в казане. Он угощает парней, собиравших подарки, и всех односельчан. Так проходит своеобразный маленький Сабантуй.

Во время сбора подарков из каждого хозяйства хозяева выносят яйца и кладут в коробку, которая специально установлена в телеге. В Малом Шинаре есть такая традиция: если хозяйка выносит 2 яйца – парни кричат «22!», если выносит 3 – «33!», если 4 – «44!» Таким образом, они выражают уважение и благодарность. По традиции в этот день вечером проходит обычай «Тәбәгә төшү», то есть «Сбор на яичницу». Из собранных яиц парни готовят большую яичницу, угощают всех желающих, и все это под песни и мелодии гармони.

«Этот обычай пришел к нам от прадедов. Этот вечер всегда проходил с песнями и плясками, собирались и стар и млад. Кто-нибудь из аксакалов открывал меджлис, говорил пожелания, затем вечер передавали молодым. Около родника разжигались костры, готовили яичницу (помогает кто-либо из близлежащих домов, делает 7-8, 10 сковородок яичницы, так же готовят и у нас костре), на траве накрывали стол, где обязательно были зеленый лучок, свежие огурчики, хлеб, компоты», – поделились девушки из Шинара.

Действительно, шинарцы умеют праздновать!

Тимершик: «Дадите пять яиц – ваша курица снесет еще сто!»

Ведущий и певец Зульфат Зиннуров тоже поделился в социальной сети видеороликами о том, как в селе Тимершик Сабинского района проходит сбор подарков к Сабантую. «Раньше мы запрягали лошадей, а сейчас пройдут пол-улицы и увозят подарки на машине», – прокомментировал он.

На видео мы наблюдаем большую группу жителей села, среди них есть и мужчины, и женщины, и старики, и дети. Дети держат в руках пакеты. Мужчина, идущий посередине толпы, держит шест, куда повязывают полотенца и платки. Под мелодии гармони толпа поет: «Если дадите пять яиц – ваша курица снесет еще сто!» Яйца складывают в ведерки. Кто-то из подписчиков оставил такой комментарий: «Мужчины в возрасте собирают яйца, а молодежь-то где?» На что Зульфат ответил: «Разделились на три группы, село у нас большое». Сабины сохранили традицию и показывают пример, как нужно приучать молодежь не забывать традиции и обычаи села!

В Актаныше вместо лошади «запрягли» мотоблок

В Актанышского районе традиция подготовки к Празднику плуга так и называется – «сбор подарков». Обычно в этот день наряжают лошадь, проходят по всему селу с песнями и плясками. Например, в селе Сафарово, как показал в своем блоге блогер и гармонист Ильдус Хадиев, жители остаются верны традициям. Он написал: «Поживем еще, хвала Аллаху. Жительница села Назира апа говорит: «Нам и 90 лет нипочем». На видео мы видим как она поёт и пляшет под звуки гармони.

В Сафарове в честь сбора подарков запрягли лошадей, за телегой идут девушки в национальных платьях, полотенца и платки привязывают к шесту. Только вот парней не оказалось.

А в деревне Такталачук Актанышского района вместо лошади «запрягли» мотоблок. Получилось по-современному и необычно. Но традицию здесь соблюли: в деревне в этот день не умолкали песни. Удивительным на этом фоне выглядел только водитель мотоблока... с наушниками в ушах. Думается, он тоже слушал исключительно татарские песни. В Сарманове подарки собирали на машине – оттуда же звучали и песни. Одним словом, кто на что горазд.

Яйца и вкусняшки – в Арске

В селе Мамся Арского района обычай называется «мәйдан җыю», то есть «сбор на площади». Еще один интересный факт: в день Сабантуя детвора ходит по домам и собирает яйца и разные вкусняшки.

«У нас подарки к Сабантую традиционно собирают на наряженной лошади. Проходят по улицам с песнями, детвора сидит на телеге. В этом году в каждом доме их будут ждать, подготовив вкусности.

Наверное, эта традиция осталась у жителей Мамси от марийцев. Именно в день Сабантуя, проводив стадо в поле (некоторые выходят еще до ухода табуна), дети ходят по домам и собирают яйца и гостинцы. Яйца принято красить.

В соседних деревнях такой традиции нет. Поэтому к нам часто приходят и из других деревень, например детки из Ташкичу. Приезжие дети тоже с большим удовольствием участвуют в сборе яиц», – рассказала нам жительница Мамси Илюза Касымова.

В Кукморе – «сбор платков»

В селе Сардек-Баш Кукморского района традиция называется «сбор платков», хотя в качестве подарка выносят не только платки. Как и в селе Шинар, здесь это дело берут в свои руки тоже мужчины.

«У нас платки собирают парни. Поют песни, играют на гармони, в руках носят шест, куда привязывают полотенца. В каждом доме им накрывают столы. Кстати, проходя по улицам, они останавливают проезжающие машины и берут с них деньги», – рассказала жительница Сардек-Баш Лилия Низамова.

В Балтасях – «әрәпә»

Еще одно интересное, совсем необычное название процесса сбора подарков к Сабантую существует в Балтасинском районе. Здесь сбор называется «әрәпә». Название хоть и отличается, но суть традиции остается неизменной – с гармонями, баянами, лошадью и в национальных одеждах проходят сборщики по улицам.

В группе в социальной сети районной газеты «Труд» показали, какой необычный транспорт в этом году использовали сборщики. Телега и велосипед – два в одном. Впереди на телеге расположился гармонист, сзади крутит педали еще один мужчина, а к телеге прикрепили шест с полотенцами! Браво! Находчиво, интересно, необычно!

В Арборе запряженную лошадь украсили разноцветными шарами. Сельчане встречают сборщиков около ворот с яйцами, полотенцами, подарками.

Альметьевцы раздают деньги

В селе Миннибаево Альметьевского района подарки собирают несколько дней подряд. Обычай называется «сбор полотенец», но, что интересно, здесь жители сдают сборщикам деньги.

«Сбор полотенец – это важное событие для сельчан, участвуют все, ходят по улицам, в этот день все поют, танцуют, радуются. Обычно у нас в подарок дают яйца, полотенца, деньги, наборы, да и просто нужные в хозяйстве вещи», – рассказала Алсу Мансурова из села Миннибаево.

В Азнакаеве – «сөрән җыю»

В селе Сапеево Азнакаевского района в обычае «сөрән җыю» (так здесь называют сбор подарков) неизменными атрибутами были и остаются лошадь, гармонь, песни-пляски и молодежь в национальных одеяниях. «Детвора катается на телеге, парни и девушки идут впереди и сзади. Перед тем как отдать подарок, у нас жители обязательно просят сборщиков либо спеть, либо сплясать», – рассказала жительница Сапеева Инзиля Хусаенова.

В разных районах Татарстана есть свои традиции и обычаи. Красивая традиция – сбор подарков к празднику плуга – сохранилась во всех уголках республики. Этот обычай живет, передается из поколения в поколения, объединяя сельчан.



Автор: Энже Габдуллина, intertat.ru; перевод с татарского

Фото и видео из соцсетей; фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»