Традиции и современность: как прошёл первый уикенд юбилейного этнофестиваля «Каракуз»

В Альметьевске завершился первый уикенд юбилейного этнофестиваля «Каракуз», который организует компания «Татнефть». Программа фестиваля, как всегда, поразила гостей масштабом и глубиной погружения в культурное наследие народов России.





Мост между веками

На главной сцене этнофестиваля ожила древняя легенда о Каракуз. Ее образ воплотила амбассадор фестиваля Саида Мухаметзянова, ставшая центральной фигурой яркого театрализованного действа.

Музыкальная программа фестиваля порадовала любителей музыки в стиле этно. Из Санкт-Петербурга приехал ансамбль «Толока», участники которого бережно расшифровывают редкие народные песни, собранные в экспедициях по российским деревням, и исполняют их в актуальных аранжировках. Своим обаянием и голосом покорила публику фолк-дива Татьяна Ефремова, вместе с Jive оркестром соединив народные мотивы с современными ритмами.

Казанский государственный фольклорный ансамбль «Бермянчек» представил новую программу.

«Зрители смогли услышать удивительный синтез – народные мелодии в техно-аранжировках, рок-обработке и джазовой стилистике. В программу вошли и песни казаков-нагайбаков из Челябинской области, а еще редчайшие напевы мордвы-каратаев (сейчас этот этнос представлен всего сотней человек)», – поделилась худрук коллектива Эльмира Кашапова.

Старинные инструменты и забытые напевы вновь ожили в исполнении альметьевского этноколлектива «Кадим Алмет», который создан компанией «Татнефть» и возрождает музыкальное наследие Поволжья. В этом году коллектив представил новую программу, посвященную отважной атаманше Гаярь Джанай. Согласно народному эпосу, она жила на территории Ильтень-Буты в XVIII веке. Особую ценность представляет аутентичность материала – все музыкальные композиции созданы на основе записей из этнографических экспедиций.

Яркое шоу от коллектива «Рекорд Оркестр», где соединились фолк, хард-рок, поп и фирменный юмор, завершилось неожиданным аккордом – вокалист Тимофей Копылов исполнил песню на татарском языке в тюбетейке: «Наш родной поселок Доброе, что в черте Владимира, исторически заселен татарами. Мы и сегодня живем в мире, дружбе – как одна семья. От всей души благодарим гостеприимный Альметьевск за теплый прием! Именно в знак уважения к татарской культуре я и спел на татарском».

Якутская исполнительница Олена Уутай уже второй раз приезжает на фестиваль «Каракуз». Она с помощью варгана, бубна, хомуса, других инструментов и своего голоса открыла слушателям сакральный мир музыки северных народов и познакомила со звуками природы – китов, птиц и других.

Чувашскую культуру представила группа «Ялар», исполняющая этно-рок на родном языке, а башкирский женский коллектив Hazina удивил магическим сочетанием традиционных инструментов с современными аранжировками. Удмуртский ансамбль «Айкай» выступил как живой хранитель песенно-танцевальных традиций своего народа, а казахские музыканты «Сарыарка» продемонстрировали всё богатство национального музыкального наследия – от народных наигрышей до академических произведений. Завершили это музыкальное путешествие адыгейский фольклорный коллектив «Ащэмэз» с аутентичными песнями и бурятская группа Shono, соединяющая горловое пение и традиционные инструменты с энергией рок-музыки.

Не менее оживленно было и на ярмарочной площади. Мастера со всей страны представили изделия ручной работы – от тканых платков до глиняной посуды. Гости могли не только приобрести уникальные вещи, но и поучаствовать в мастер-классах по народным ремёслам: расписывали ткани, осваивали гончарное дело и даже учились играть на редких этнических инструментах.

Этнический код в современном дизайне

Одним из ключевых событий первого уикенда стал Karakuz Fashion Week. Модный показ прошел на специально оборудованной площадке в кампусе Высшей школы нефти. В нем приняли участие восемь дизайнеров из России и стран СНГ со своим видением современного этнического стиля.

Дуэт московских дизайнеров Hamraev и J.CheNasca представили коллекцию «Евразия.ру». Авторы создали уникальный синтез русской и узбекской культур, воплотившийся в смелых экспериментах с формами, фактурами и принтами. В нарядах яркие образы Самарканда переплелись с московской масленичной эстетикой, создав неповторимую визуальную гармонию.

В основе коллекции Екатерины Сохаревой «Артизан» лежит древнее искусство лоскутного шитья-пэчворк, переосмысленное через призму современного дизайна. Через одежду мастер рассказывает уникальную историю совершенно разных периодов.

Наиля Большакова и Анастасия Фахертдинова из Ижевска создали из ткани настоящую сказку. Их коллекция «Волшебник Изумрудного города» — ода знаменитой истории об Элли и Тотошке, которых из-за урагана унесло в Волшебную страну. Авторы показали, что детская одежда может будоражить воображение фэнтези-элементами и эстетикой готики.

Гостья из Санкт-Петербурга Мияко Хлебница удивила линейкой нарядов «Аквариумистика». Авангардные образы и много геометрии как в принтах, так и в крое, а также текстура твидовой ткани напоминали о морских просторах.

Коллекция «Шаг в прошлое» от Амиры Хакимовой из Самарканда возродила традиционные узбекские техники кроя и вышивки, Fotia & Batista из Тбилиси в коллекции Wild Breath показали органичные образы в природных цветовых решениях. В нарядах читались грузинские мотивы в соединении с дикой природой.

Зрители увидели и наряды от местных авторов. The Beginning от Ярославы Галямовой и Татенды Лунгу раскрыли самобытные образы Африканского континента. Завершила показ новая коллекция «Каракуз» от брендмейкера фестиваля Олега Кугушева. Эта специально разработанная для «Каракуза» коллекция представила современные элегантные наряды с этническими акцентами, отражающими базовые элементы древней письменности. Завершающим аккордом показа стало появление Саиды Мухаметзяновой в образе легендарной воительницы Каракуз.

«К Karakuz Fashion Week мы шли три года. Начинали с закрытого показа, потом были на этнической площадке и в этом году обзавелись собственной. Надеемся, что зрители нас поддержат и мы продолжим в том же ритме», – выразил надежду Олег Кугушев.

Кроме показа в рамках фестиваля моды для гостей работал Fashion-маркет, где были представлены одежда, украшения и аксессуары более чем от 50 российских брендов. Посетители могли не только приобрести стильные вещи, но и пообщаться непосредственно с дизайнерами, создавая уникальные образы. Программу дополнили розыгрыши призов и выступление ведущего историка моды России, искусствоведа Анатолия Вовка.

Креатив как новая нефть

Под таким девизом в первый уикенд прошел фестиваль анимации, собравший ведущих режиссеров, художников и поклонников этого искусства. Площадка представила насыщенную программу: состоялся Международный конкурс анимационных фильмов в нескольких номинациях, топовые студии: Disney, Pixar, Red Carpet, ЯРКО – провели больше 30 мастер-классов, три кинопремьеры и специальные показы фильмов «Булгаковъ», «Легенды Болгара» и «Кощей. Похититель невест».

Особое внимание уделили детской программе: мультизарядка, шоу-программы, караоке и показы. А деловая часть включала встречи с представителями ведущих студий и телеканалов, а также с создателями популярных анимационных вселенных.

Своим опытом поделились люди, которые не первый год продвигают анимацию вперед: Наталья Иванова-Достоевская (Red Carpet), Альбина Мухаметзянова (ЯРКО), Игорь Шибанов («СуперГерои»), Лев Бахарев (Spelllens), Марат Давлетшин (Disney, Pixar) и другие эксперты.

В рамках фестиваля школа анимации «ОСА» провела серию мастер-классов: Юлия Скуратова раскрыла секреты передачи эмоций через язык тела, Ирина Кудинова познакомила с основами работы в Blender, а Павел Королёв поделился 20-летним опытом в риггинге и рассказал о влиянии нейросетей на анимацию.

Уикенд запомнился новым форматом встреч книжного клуба «Чай». Теперь любители чтения встречаются не только по вечерам, но и утром. На «Литературных завтраках» они, угощаясь чаем со сладостями, знакомятся с текстами и литературными играми.

Также жители и гости города уже начали проходить квест «Легенда о Каракуз», в котором они становятся частью легенды, исследуя город, открывая таинственные локации и разгадывая загадки.

Первый уикенд «Каракуза» задал высокую планку, и впереди нас ждут еще две насыщенные недели фестиваля с яркими событиями и новыми открытиями.

Фото предоставлены Благотворительным фондом «Татнефть»