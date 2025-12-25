Торгово-промышленная палата РТ подвела итоги 2025 года на предновогодней встрече

В Конгресс-зале Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан сегодня состоялась традиционная предновогодняя встреча делового сообщества. Ключевым элементом программы стал подробный отчет о работе Палаты за уходящий год.

Первый заместитель председателя ТПП РТ Елена Файзрахманова озвучила статистику, демонстрирующую масштаб деятельности организации:

Более 5000 письменных обращений поступило в приемную Палаты от предпринимателей и по ним было направлено свыше 2000 официальных писем в различные инстанции;

Председатель ТПП РТ провел более 400 встреч;

Палата выступила организатором свыше 200 мероприятий, включая крупные форумы и конкурсы («Экспортер года», «100 лидеров Татарстана будущего»);

Отделом сертификации выдано более 11 тыс. сертификатов о происхождении товара;

В рамках работы с Постановлением Правительства РФ №719 принято более 800 обращений;

Юридический отдел оказал правовую помощь более 700 предпринимателям;

За год членами Палаты стали 142 новые компании, а общее число объединенных предпринимателей превысило 2000.

«Мы защищаем интересы бизнеса и создаем возможности для его роста. Эта работа ведется системно и по всем направлениям – от правовой поддержки до организации международных бизнес-миссий», – подчеркнула Файзрахманова.