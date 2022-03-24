ТПП Татарстана планирует в этом году бизнес-миссии в страны исламского мира

Торгово-промышленная палата Татарстана в этом году планирует расширить географию бизнес-миссий с участием предпринимателей и кроме стран СНГ посетить Иран для установления контактов, сообщила начальник отдела международного сотрудничества ТПП РТ Эльвира Новикова на бизнес-завтраке для предпринимателей.

«Мы организовываем для предпринимателей поездки в формате бизнес-миссий. Мы проводим такие поездки для делегаций, наших предпринимателей в страны СНГ. В этом году еще планируем посетить страны исламского мира. Данные поездки организуем с целью нетворкинга, B2B встреч, общения с бизнесом, органами власти», – сообщила Новикова.

В прошлом году такие поездки состоялись в Узбекистан, в ней приняли участие 25 компаний из Татарстана, а также Кыргызстан, Казахстан, Турцию, ОАЭ, в этом году – в Белоруссию.

Также в этом году планируются поездки в Узбекистан, Иран, Кыргызстан, Казахстан и Азербайджан. Новикова отметила, что к бизнес-миссиям могут присоединиться все заинтересованные татарстанские компании.