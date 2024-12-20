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ТПП Татарстана: Нужно производить больше качественных товаров для людей
На протяжении последних двух лет из-за внешнеполитической ситуации и санкций в России и в Татарстане значительно снизилось количество импортных товаров. Открылась ниша, которую нужно активно занимать отечественным товаропроизводителям, заявил председатель ТПП РТ Шамиль Агеев перед церемонией награждения победителей конкурса «Лучшие товары и услуги-2024», которая прошла в Казани.
«Пока процесс импортозамещения происходит медленно. Мешает высокая ставка Центрального банка, которая сковывает производство «по рукам и ногам». Есть льготы, но, видимо, их недостаточно. Нужно более массово поддерживать товаропроизводителей., потому что растет покупательская способность», - отметил он.
Спикер считает, что конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» стимулирует предприятия и организации региона производить новые товары и делать их более качественными и конкурентоспособными.
«Конкурс показывает, кто работает лучше и какие товары пользуются спросом», - добавил он.
За свою более чем 20-летнюю историю участниками конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» стали 4,5 тыс. организаций и мастеров народных художественных промыслов, которые представили 9,5 тыс. товаров и услуг. На участие в конкурсе в этом году заявились 213 организаций и мастеров народного художественного промысла, которые представили 432 наименования продукции. Оргкомитетом конкурса утверждены 164 лауреата, 155 дипломантов первой степени и 96 дипломантов второй степени.
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