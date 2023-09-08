ТПП РТ: В этом году товарооборот России и Китая превысит 200 млрд долларов

По предварительным расчетам, товарооборот между Россией и Китаем в этом году вырастет на 20% и должен превысить 200 млрд долларов. Об этом на первом российско-китайском форуме «РОСТКИ», проходящем в Казани, сообщил первый заместитель председателя правления, директор департамента развития и поддержки предпринимательства Торгово-промышленной палаты РТ Артур Николаев.

«По 2021 году мы видели рост товарооборота на 36%. При этом динамика сохраняется, и уже по этому году мы видим расширение взаимодействия с Китаем. В первые полгода мы уже достигли цифры в 114 млрд долларов, хотя этот период сложнее второго полугодия. С оценочной позиции могу сказать, что к концу года мы увидим рост на 20%. Думаю, что мы сможем преодолеть планку в 200 млрд долларов», — заявил спикер.

Он подчеркнул, что наблюдается тенденция к расширению списка товаров, экспортируемых из России в Китай. Если раньше основной упор был на энергоресурсы и обслуживание соответствующего оборудования, то сейчас большое внимание уделяется и другим областям, в частности, агропромышленному комплексу. Для нашей же страны Китай становится заменителем всех компаний из недружественных государств, которые ушли из РФ.

Чаще экспорт товаров из Татарстана в Китай происходит с помощью электронной торговли, в том числе — международных маркетплейсов. Там с помощью господдержки бесплатно размещались предприниматели из республики, пояснила руководитель республиканского Центра поддержки экспорта Альбина Гергерт.

«Что касается самих товаров, экспортируемых из Татарстана в Китай, то чаще всего это кондитерские изделия, оборудование, материалы для деревообработки, парфюмерия и косметика. Это продукция, которую наши предприниматели продают на зарубежные рынки», — добавила она.

По ее словам, с этого года в Татарстане действует еще одна мера поддержки предпринимателей — услуга по поиску иностранного покупателя. При этом бизнесмены республики активно открывают для себя новые рынки. В частности, компания из РТ заключила договор с Танзанией на обслуживание газового оборудования.