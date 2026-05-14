ТПП РТ: Исламские страны интересует промтуризм в Татарстане, но спешить нельзя

Председатель ТПП РТ Шамиль Агеев

Исламские страны проявляют интерес к промышленному туризму в Татарстане, однако к этому вопросу нужно подходить осторожно. Об этом заявил председатель Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев, выступая на «КазаньФоруме-2026».

«Интерес большой. Но это не такой простой вопрос. Исламский мир – он своеобразный. Чтобы подобрать здесь предприятия, это надо знать. Поэтому пока спешить нельзя. Нам нужно смотреть, что у них. Мы смотрим нефтепереработку в исламском мире, другие моменты», – пояснил Агеев.

Он также отметил, что ТПП Татарстана начала активную работу с муниципалитетами по развитию промышленного туризма, готовится соответствующая дорожная карта.