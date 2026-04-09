ТПП РТ и муниципалитеты юго-востока Татарстана подписали соглашения о сотрудничестве

Фото: пресс-служба Торгово-промышленной палаты РТ

Торгово-промышленная палата Татарстана подписала соглашения о сотрудничестве с муниципалитетами Альметьевской агломерации. Это произошло в рамках бизнес-конференции «Площадка для нетворкинга и партнерства», организованной палатой совместно с Агентством инвестиционного развития РТ при поддержки администрации Альметьевского района, сообщает пресс-служба ТПП РТ.

Модератором пленарной дискуссии в Альметьевске выступила руководитель АИР РТ Талия Минуллина. Она заметила, что Татарстан может сделать юго-восток республики серьезной точкой роста:

«Альметьевская агломерация, в принципе, повторяет структуру экономики России. Если мы сможем придумать какие-то нетривиальные решения, то сможем, наверное, диверсифицировать и всю структуру экономики страны в сторону развития креативного кластера, туризма и чего-то другого очень интересного. Над этим тоже можно и нужно думать», – добавила она.

Конференция объединила более 200 очных участников: бизнес-объединения Татарстана, предпринимателей, представителей региональной и муниципальной власти, институтов развития, экспертов в области маркетинга, управления и GR. Организаторы конференции поставили задачу создать устойчивый механизм прямого диалога между деловыми объединениями, бизнес-сообществом и властями муниципальных образований юго-востока РТ.

В ходе деловой программы были обозначены приоритеты развития предпринимательства в 2026 году, представлены актуальные меры государственной поддержки и инструменты межмуниципального взаимодействия. Отдельное внимание оказалось уделено вопросам личного бренда предпринимателя, эффективных коммуникаций и управленческих компетенций.

Помимо прочего, сформирована дорожная карта дальнейшего взаимодействия Торгово-промышленной палаты РТ с муниципалитетами юго-востока республики. На нетворкинг-сессии предприниматели установили прямые деловые контакты, которые должны лечь в основу новых кооперационных проектов и последующих бизнес-миссий на предприятия региона.

Опыт, апробированный на юго-востоке Татарстана, предполагается распространить на другие территории республики, а также масштабировать в рамках межрегионального сотрудничества – как элемент эффективной модели поддержки предпринимательства, которую ТПП РТ готова предлагать коллегам из других субъектов Федерации.