Toyota возобновила поставки запчастей в Россию

Российская дочерняя компания японской Toyota стала первой, кто возобновил прямые поставки запчастей в Россию в конце прошлого года. Помимо этого, она позволила своим дилерам приобретать детали по параллельному импорту, сообщают «Известия».

Информация выяснилась во время судебных разбирательств «Тойота Мотор» с «Общественной потребительской инициативой» (ОПИ) и Роспотребнадзором, которые требовали возобновить поставки запчастей и соблюдать права потребителей.

Напомним, что производитель перестал поставлять автозапчасти Toyota и Lexus в марте, когда начали ужесточаться санкции против России и возникли серьезные проблемы с логистикой. Как отметил председатель ОПИ Олег Павлов, у всех компаний, подобных «Тойота Мотор», есть возможности обеспечить права потребителей, возобновив прямые поставки либо разрешив параллельный импорт. «Все действия и заявления других автопроизводителей, ссылающихся на мифические трудности — среди них санкции, изменение цепочек поставок, — являются сознательным нарушением прав граждан и попыткой уйти от ответственности», — уверен он.