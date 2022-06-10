Товарооборот Татарстана и Узбекистана за I квартал 2022 года превысил 40 млн долларов

Товарооборот Татарстана и Узбекистана за I квартал 2022 года составил более 40 млн долларов США. Об этом сообщил и. о. вице-премьера — министра промышленности и торговли РТ Олег Коробченко на совместном заседании депутатской группы Государственной Думы по связям с парламентом Узбекистана и Межпарламентской группы Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана по сотрудничеству с Госдумой РФ.

«Товарооборот Татарстана и Узбекистана по итогам прошлого года составил около 200 млн долларов и за I квартал 2022 года — более 40 млн долларов. Мы считаем, что это не предел. Нужно товарооборот увеличивать», — сказал докладчик.

Коробченко отметил, что Татарстан сотрудничает более чем с 170 странами. Товарооборот с ними составляет свыше 17 млрд долларов США, а за I квартал 2022 года достиг 4,2 млрд долларов.

«Отрадно, что связь между Узбекистаном и Татарстаном становится крепче. Мы придаем большое значение развитию контактов с этой республикой и рады расширению взаимовыгодных связей. Взаимный интерес подтверждают визиты на высоком уровне», — подчеркнул он.

И. о. вице-премьера заверил, что Татарстан готов к развитию сотрудничества с Узбекистаном во всех областях. Сейчас работа ведется по таким направлениям, как нефтегазохимия, энергетика, машиностроение, медицина, авиастроение, IT и образование.

«Многие предприятия республики рассматривают возможность расширения своих производств и размещения их в Узбекистане», — заметил Коробченко.

В частности, по его словам, прорабатываются создание совместного предприятия по выпуску линейной арматуры в Узбекистане, проект введения весогабаритного контроля на территории Ташкентской области, а также инициатива по созданию оптово-распределительного центра в Татарстане. «Работа по совместным проектам очень важна для обеих сторон», — резюмировал докладчик.