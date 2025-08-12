news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 12 августа 2025 14:44

Товарооборот Татарстана и КНР достиг 700 млн долларов за полгода 2025 года

Читайте нас в
Телеграм

Товарооборот Татарстана и Китая за первые полгода 2025-го достиг 700 млн долларов, сообщил «Татар-информу» Минпромторг республики.

«Внешнеторговый оборот по итогам прошлого года превысил 3 миллиарда долларов. За первое полугодие 2025 года показатель ВТО достиг 678 млн долларов», – говорится в сообщении министерства.

Как сообщил замминистра промышленности и торговли Герман Лернер на брифинге в Кабмине РТ, основные статьи импорта в этом году – оборудование и механические устройства, средства наземного транспорта, электрические машины и оборудование. Основные статьи экспорта – каучук, резина и изделия из них, пластмассы, жиры и масла.

В Казани в третий раз пройдет Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество». Деловая программа намечена на 18-19 августа. Впервые в нем примет участие посол КНР в России.

#россия и китай #форум РОСТКИ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Госдуме объяснили, кто из россиян может получать двойную пенсию

В Госдуме объяснили, кто из россиян может получать двойную пенсию

11 августа 2025
Материнский капитал: на какие цели татарстанцы могут его потратить сразу

Материнский капитал: на какие цели татарстанцы могут его потратить сразу

11 августа 2025