Товарооборот Татарстана и КНР достиг 700 млн долларов за полгода 2025 года

Товарооборот Татарстана и Китая за первые полгода 2025-го достиг 700 млн долларов, сообщил «Татар-информу» Минпромторг республики.

«Внешнеторговый оборот по итогам прошлого года превысил 3 миллиарда долларов. За первое полугодие 2025 года показатель ВТО достиг 678 млн долларов», – говорится в сообщении министерства.

Как сообщил замминистра промышленности и торговли Герман Лернер на брифинге в Кабмине РТ, основные статьи импорта в этом году – оборудование и механические устройства, средства наземного транспорта, электрические машины и оборудование. Основные статьи экспорта – каучук, резина и изделия из них, пластмассы, жиры и масла.

В Казани в третий раз пройдет Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество». Деловая программа намечена на 18-19 августа. Впервые в нем примет участие посол КНР в России.