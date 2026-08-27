Товарооборот Татарстана и ЕАО за год вырос вдвое

Фото: пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ

Товарооборот между Татарстаном и Еврейской автономной областью за год увеличился в два раза. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Герман Лернер в рамках программы «Федеральная практика» в Биробиджане, передает пресс-служба Минпромторга РТ.

Татарстан выступает регионом-наставником для ЕАО. За восемь месяцев 2026 года в рамках сотрудничества проведено около 30 мероприятий, направленных на развитие промышленного потенциала области. Стороны организовали взаимные визиты и участвовали в конгрессно-выставочных мероприятиях, республика также поделилась с ЕАО опытом создания инфраструктуры для бизнеса.

В ходе визита Лернер встретился с губернатором ЕАО Марией Костюк, генеральным директором Фонда «Инвестиционное агентство ЕАО» Сергеем Бергалиным и представителями предпринимательского сообщества. Замминистра также посетил завод легких металлических конструкций «Шанс», мебельный комбинат «Фома» и компанию «Мототренд».

Лернер отметил положительную динамику промышленного развития ЕАО. По итогам первого полугодия индекс промышленного производства в регионе составил 110%, а объем отгрузки продукции вырос на 8,8%.

В Минпромторге Татарстана определили пять направлений, которые могут стать точками роста для экономики ЕАО. Среди них развитие роли области как российских «ворот» в Китай, расширение экспортной деятельности, добыча полезных ископаемых и их глубокая переработка, сотрудничество с крупными федеральными компаниями и развитие кадрового потенциала.

Татарстан и ЕАО намерены продолжить совместную работу по укреплению промышленного потенциала региона.