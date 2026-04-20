Товарооборот России с исламским миром вырос до $174 млрд благодаря «КазаньФоруму»

Товарооборот России со странами исламского мира вырос до $174 млрд благодаря Международному экономическому форуму «Россия – Исламский мир: КазаньФорум». Такое мнение высказала врио директора Департамента развития двустороннего сотрудничества Министерства экономического развития РФ Халимат Будунова во время пресс-конференции в Международном Мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

«У нас растет торговля благодаря как раз этому форуму, растет двусторонняя торговля с исламским миром. Доля с 2021 года выросла с 14% до 25% в 2025 году. На сегодняшний момент товарооборот со странами исламского мира составляет $174 млрд . По итогам прошлого года по сравнению с 2024-м видим рост на 6%», – сообщила Будунова.

«Россия – Исламский мир: КазаньФорум» – главная площадка экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира. Событие состоится с 12 по 17 мая на разных площадках Казани, а трехдневная деловая программа состоится в Международном выставочном центре «Казань Экспо».