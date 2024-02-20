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Товарооборот России с Индией вырос почти вдвое – до рекордных 65 млрд долларов
Товарооборот России и Индии вырос в 1,8 раза за 2023 год, составив рекордные 65 млрд долларов. Для сравнения: в 2022-м товарооборот между странами составил 37 млрд долларов. Москва стала четвертым самым крупным торговым партнером Дели, пишет РИА Новости.
Импорт индийской продукции в 2023-м тоже увеличился в 1,8 раза — до 60,1 млрд долларов. Теперь РФ – второй главный поставщик товаров в Индию, а первое место – у Китая (100 млрд долларов).
Экспорт индийских товаров вырос в 1,4 раза — до 4 млрд долларов. Здесь РФ за год поднялась на семь позиций и стала 30-й. В топ-5 здесь входят США (76 млрд долларов), Арабские Эмираты (33 млрд долларов), Нидерланды (23 млрд долларов), Китай (16 млрд долларов) и Британия (12 млрд долларов).
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