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Товарооборот России и стран Центральной Азии составил более 44 млрд долларов в 2023-м
Товарооборот России со странами Центральной Азии в 2023-м превысил 44 млрд долларов. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, чьи слова приводит ТАСС.
Спикер подчеркнул, что 33% всей внешней торговли государств Центральной Азии приходится на Россию. В значительной мере это обеспечивается благодаря переходу на взаиморасчеты в национальных валютах. Более того, в нацвалютах проходит 80% взаимных расчетов между Россией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном, уточнил он. Кроме того, доля расчетов России с Узбекистаном в нацвалютах составляет 55%, а с Туркменистаном - 24%.
Россия, по словам замглавы МИД, является для регионов Центральной Азии надежным и ключевым торгово-экономическим партнером. И рост товарооборота эту надежность только подтверждает, сказал Галузин.
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