Товарооборот России и Китая в 2022 году вырос на 25,9%

Российско-китайский товарооборот в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос на 25,9% — до 51,09 млрд долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Согласно опубликованным данным, экспорт из Китая в Россию за отчетный период увеличился на 11,3% (около 20,24 млрд долларов). Импорт российских товаров и услуг вырос на 37,8% (30,85 млрд долларов).

Примерно 70% стоимости товаров, ввозимых из России в Китай, приходится на нефть, газ и уголь. Среди прочих ключевых товаров — медь и медная руда, древесина, топливо, морепродукты. Китай экспортирует в РФ широкий ассортимент продукции — большая доля приходится на смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, обувь, детские игрушки, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.