Товарооборот между Россией и Китаем достиг $244 млрд, превысив целевой показатель в $200 млрд. Об этом заявил глава «Новатэка» Леонид Михельсон, комментируя переговоры Президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, передает ТАСС.

По словам Михельсона, встреча прошла продуктивно: стороны обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений и экономического сотрудничества.

Переговоры состоялись в китайской государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан». Сначала лидеры обсудили перспективы экономического взаимодействия в расширенном составе, затем продолжили беседу в узком кругу.

Во время рабочего завтрака Путин и Си Цзиньпин планировали обсудить внешнюю политику, в том числе стратегическое взаимодействие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ситуацию на Украине и Корейском полуострове. В российскую делегацию вошли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.