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Товарооборот РФ и стран ближнего зарубежья в Азии стал рекордным в 2023-м
Оборот товаров между РФ и странами ближнего зарубежья в Азии в 2023 году составил 56,2 млрд долларов – это рекордный показатель, который на 7% превышает данные 2022-го (было 52,5 млрд). В топ партнеров по торговле вошли Казахстан, Узбекистан и Армения, пишет РИА «Новости».
Уточняется, что товарооборот с Казахстаном остался неизменным (26 млрд долларов). Причем доля Казахстана несколько уменьшилась (с 50% до 46%).
Второй по крупности российский партнер – Узбекистан с показателем по торговому обороту в 9,9 млрд долларов (+5,4% за год). Топ-3 замкнула Армения – 7,3 млрд долларов (за год эта сумма увеличилась в 1,4 раза).
В топ-5 также вошли Азербайджан – 4,4 млрд долларов (+18% за год) и Киргизия – 2,9 млрд долларов (-17%).
Отмечается, товарооборот с Узбекистаном, Арменией и Азербайджаном был наращен до исторических максимумов в 2023-м.
Также в топ-7 партнеров России попали Грузия (2,4 млрд), Таджикистан (1,7 млрд).
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