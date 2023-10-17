Татарстан и Беларусь хотят увеличить товарооборот вдвое – до 2 млрд долларов

Товарооборот между Татарстаном и Беларусью планируют увеличить до 2 млрд долларов. За 2022 год он составил около 1 млрд долларов и увеличился на 5%. Об этом сообщил председатель Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по энергетике и транспорту, член постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Алексей Кушнаренко.

«Рост товарооборота идет на постоянной основе. При этом обе стороны понимают, что это далеко не предел. Мы должны ставить перед собой амбициозные задачи. Следующий этап, на мой взгляд, на взгляд потенциальных партнеров, которые взаимодействуют с белорусской и российской стороны, это товарооборот в 2 млрд долларов», – сказал Кушнаренко журналистам после встречи с депутатами Госсовета РТ.

По его словам, более 300 компаний Татарстана и Беларуси успешно работают и «заполняют ниши в импортозамещении».

Член комиссии по энергетике и транспорту, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Белоруссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Игорь Комаровский добавил, что созданы все условия для существенного наращивания товарооборота. «Почти в двукратной величине это может произойти в ближайшие годы», – заявил он на заседании Комиссии парламентского собрания по энергетике и транспорту.