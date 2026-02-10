news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 10 февраля 2026 00:47

Товарищеский матч между КАМАЗом и «Крыльями Советов» был прерван из-за драки

Читайте нас в
Телеграм
Товарищеский матч между КАМАЗом и «Крыльями Советов» был прерван из-за драки
Фото: ФК "КАМАЗ"

Товарищеская встреча между челнинским КАМАЗом и самарскими «Крыльями Советов» была прервана из-за массовой драки. Об этом стало известно из телеграм-канала «Осторожно, новости».

Эпизод произошел в концовке первого тайма, – сообщает источник. На видео видно, как защитник самарцев Николай Рассказов ударил головой в лоб форварда челнинцев Ацамаза Ревазова и разбил ему лицо до крови. После чего на поле образовалась небольшая потасовка с участием остальных игроков команд.

Позднее пресс-служба ФК «КАМАЗ» объявила, что после массовой драки матч продолжен не будет. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу челнинцев. Единственный мячом в этом матче успел отметиться защитник КАМАЗа Владислава Давыдов.

В рамках учебно-тренировочных сборов КАМАЗ сыграет с «Челябинском» (13 февраля), ташкентским «Локомотивом» (16 февраля) и казахстанским «Женисом» (19 февраля).

#первая лига #премьер-лига #фк камаз #фк крылья советов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Участники СВО стали льготной категорией: кому в Татарстане бесплатно ставят зубной протез

Участники СВО стали льготной категорией: кому в Татарстане бесплатно ставят зубной протез

9 февраля 2026
Рынок «сдулся», но не рухнул: что происходит с ипотекой в Татарстане

Рынок «сдулся», но не рухнул: что происходит с ипотекой в Татарстане

9 февраля 2026