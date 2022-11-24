«Товар Года 2022»: продукция популярных марок фабрики ESSEN получила три звезды

В Москве подвели итоги национальной премии «Товар года 2022». Лучших производителей товаров народного потребления, компании, которые значительно повлияли на развитие отечественного рынка, вновь отметили легендарными золотыми звездами. Заслуженную награду получили сразу три сладких изделия фабрики ESSEN (АО «Эссен Продакшн АГ»): ТМ «ДаЁжъ!», Cho Ko-Te /ШОКОТЕ, а также конфеты в коробке Q/Кью.

Продукция АО «Эссен Продакшн АГ» (ТМ «Махеевъ», кондитерская фабрика ESSEN) из года в год получает награды «Товар года». В 2020 году звездой отметили соусно-джемовую продукцию бренда «Махеевъ» и конфету ТМ «ДаЁжъ!», через год — ТМ «ДаЁжъ!» и Cho Ko-Te. В этом году награды получили сладкие хиты ESSEN: ТМ «ДаЁжъ!» (номинация «Выбор и доверие поколения тинейджеров»); ТМ «Cho Ko-Te — Вкусное развлечение» (номинация «Доверие мам и малышей в категории „Конфеты“, отечественный производитель»); ТМ Q/КЬЮ (номинация «Новинка „За самый стремительный рост объема продаж в категории Вафельных конфет в коробке"“»).

«Вот уже в шестой раз мы участвуем в этой престижной премии. И снова — признание качества продукции ESSEN! Потребители знают и любят вкус наших сладких изделий, доверяют нам — и это лучшая награда. Особенно сейчас, когда не только пищевые производства испытывают сложные времена. Для сохранения высокого качества и цены изделий мы оптимизировали логистические и упаковочные решения, сделали ставку на импортозамещение по сырью и вновь добились успеха. Работаем!» — говорит Аделя Абдуллина, PR-директор АО «Эссен Продакшн АГ».

Справка о кондитерской фабрике ESSEN

Кондитерское производство АО «Эссен Продакшн АГ» представлено одной из самых передовых в России производственных площадок. На фабрике общей площадью 50 тыс. кв. метров выпускают более 180 наименований изделий (кондитерские, экструзионные, снеки).

Производительность ESSEN — 300 тонн в сутки, рынок сбыта — Россия и 36 стран ближнего и дальнего зарубежья. По итогам 2021 года объем продаж кондитерских изделий составил 43 240 тонн.

Первую кондитерскую линию пустили в 2012 году, сейчас на фабрике 17 линий, оснащение инновационное. Ежегодно линии оптимизируют, повышая автоматизацию труда. За десять лет инвестиции в кондитерское производство составили 8 млрд рублей. В 2021 году кондитерское производство было повторно сертифицировано на соответствие требованиям халяль в Международном центре стандартизации и сертификации «Халяль» при совете муфтиев России.

На фабрике работают свыше 750 человек. В целях подготовки кадров для пищевой промышленности стартовало сотрудничество с Набережночелнинским технологическим техникумом по специальности «кондитер сахаристых изделий». Студенты проходят практику на ESSEN, а по окончанию техникума могут трудоустроиться на сладкое производство.

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