Тотальный хоккей Гришина: «волки» на качелях, но «хлопнули» «Салават Юлаев»

«Нефтехимик» прервал серию разгромов, по буллитам обыграл «Салават Юлаев» и добыл 500-ю победу в КХЛ, удержав второе место на Востоке. Но «тотальный хоккей» Гришина снова качнуло. Разбираемся в материале «ТИ-Спорта».





Фото: hcnh.ru

«Нам здесь играть очень сложно»: как «Нефтехимик» выбирался из функциональной ямы

Перед вчерашним матчем с «Салаватом Юлаевым» положение «Нефтехимика» выглядело тревожно. Две последние игры команда провалила с общим счетом 2:13: сначала гостевое фиаско в Магнитогорске (1:8), затем — поражение в Ярославле от «Локомотива» (1:5). Главный тренер Игорь Гришин после разгрома от «Магнитки» сетовал на площадку.

«Здесь площадка для «Металлурга» очень удобная. Она больше остальных, таких площадок в КХЛ не так уж и много… Нам здесь играть очень сложно, тут великолепно катающаяся, обладающая высоким индивидуально-техническим мастерством команда», – говорил Гришин после игры.

«Волки» не реализовали большинство и психологически были подавлены. После поражения от «Локомотива» Гришин был еще откровеннее. Тогда наставник сетовал на плохой функционал команды.

«Мне самому неинтересно смотреть на нашу игру в последних трех матчах, а я в первом ряду нахожусь», – поделился он.

К матчу с «Салаватом» Гришин пошел на кардинальные меры: вне заявки остались второй бомбардир Дамир Жафяров, Иван Николишин и дисквалифицированный из-за драки Илья Пастухов. В последних трех встречах Жафяров не набрал очков и имел суммарный показатель полезности «–5». Шанс получили Тимоти Ловелл, Матвей Надворный и голкипер Ярослав Озолин, вышедший в стартовом составе.

Ротация освежила сочетания, но главное — команда сумела найти резервы психологически. После двух крупных поражений сумела воспрянуть духом. Правда, по игре «Нефтехимик» все равно уступал уфимцам в балансе: обе команды хватали необязательные удаления и допускали ошибки, но хозяева действовали «на жилах», что в итоге принесло результат в буллитной серии.

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Основное время и овертайм завершились вничью 3:3. У «Нефтехимика» отличились Никита Хоружев, Севастьян Соколов и Евгений Митякин. Для Хоружева этот гол стал особенно важным: воспитанник нижнекамского хоккея не забивал с 16 сентября, после чего дважды переболел и пропустил около месяца. Возвращение форварда пришлось как нельзя кстати — его шайба в большинстве на старте второго периода задала тон игре. В серии буллитов точнее оказались хозяева — 2:1. Это первая победа «Нефтехимика» по буллитам в текущем сезоне.

Отдельного внимания заслуживает голкипер Озолин. Он не стал героем в классическом смысле (три пропущенные шайбы), но выдержал давление в концовке и овертайме, а в буллитной серии помог команде дожать соперника. «Нефтехимик» куда лучше выходил из-под давления.

«Салават» же выглядел предпочтительнее в атаке, но вновь подвел недостаток надежности в обороне: уфимцам не хватает баланса, и отсутствие двух-трех ключевых игроков для команды такого уровня становится критичным. «Салават» после этого поражения остался третьим на Востоке с 26 очками в 25 играх, тогда как «Нефтехимик» оторвался от третьей строчки на пять баллов.

От «Авангарда» до «тотального хоккея»: сможет ли Гришин превратить победу в систему

Победа над «Салаватом» позволила «Нефтехимику» сохранить вторую позицию на Востоке, но вопросы к игре команды остаются. Матч с Уфой показал, что резервы есть, но они пока не системны. Впереди — длинная домашняя серия с непростыми соперниками. Встреча с омским «Авангардом» – 14 ноября.

И если «Нефтехимик» хочет остаться в топ-3 не только по очкам, но и по игре, Гришину предстоит решить главную задачу: найти баланс между агрессивным «тотальным хоккеем» (все в атаке, все в обороне) и структурной дисциплиной, которая пока дает сбои против топ-соперников вроде «Металлурга» и «Локомотива».