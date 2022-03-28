«Тотальный диктант» в Казани пройдет на ста площадках: регистрация стартует 30 марта

Популярная образовательно-просветительская акция «Тотальный диктант» в этом году намечена на 9 апреля. В 14 часов по московскому времени проверить свои знания и написать диктант по тексту писательницы и поэтессы, а также переводчика и сценариста, автора романов «Хирург», «Женщины Лазаря», «Сад» Марины Степновой можно будет в Татарстане как онлайн, так и лично — почти на тысяче площадок.

«В этом году по Татарстану предполагается более тысячи площадок. Они постепенно загружаются на сайт, и до старта регистрации участников площадки будут максимально внесены в список доступных для посещения. В Казани площадки будут во всех административных районах города, это около сотни площадок», — рассказал «Татар-информу» координатор проекта Вячеслав Шаталов.

Сейчас на официальном сайте акции «Тотальный диктант» для Казани указаны десять площадок: Культурный центр имени Пушкина (ул. Карла Маркса, д. 26), Казанский федеральный университет (ул. Татарстан, д. 2 — три аудитории), Казанский национальный исследовательский технологический университет, корпус А (ул. Карла Маркса, д. 68), Казанский национальный исследовательский технологический университет, корпус Д (Сибирский тракт, д. 12), Казанский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы (ул. Николая Ершова, д. 63), Казанский государственный аграрный университет (ул. Карла Маркса, д. 65), Федерация профсоюзов Республики Татарстан (ул. Муштари, д. 9), Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева — КАИ (ул. Четаева, д. 18а), гимназия №139 (ул. Сафиуллина, д. 56а) и Казанский государственный энергетический университет (ул. Красносельская, д. 51).

Проверить знания русского языка смогут и иностранные студенты, написав «Тотальный диктант» по упрощенному тексту и тесту TRuD. Центральной площадкой TRuD станет Дом дружбы народов Татарстана.

С 16 марта на сайте акции проводится онлайн-подготовка к «Тотальному диктанту». Посещать бесплатные очные курсы, которые проводились в прежние годы в преддверии акции, у казанцев в этом году возможности не было. «Подготовка осуществляется только в онлайн-формате», — констатировал Вячеслав Шаталов.

Организаторами «Тотального диктанта» в Татарстане являются Русское национально-культурное объединение РТ совместно с Региональной молодежной общественной организацией «Центр культур и диалога» РТ при поддержке Министерства по делам молодежи РТ и Министерства образования и науки РТ.

В 2021 году «Тотальный диктант» в Казани написали 6055 человек. Столица Татарстана заняла второе место среди городов России по количеству участников, уступив только Москве.