Тот, кто в США может переплюнуть Овечкина: в НБА начинается путь россиянина Егора Демина

19-летний российский баскетболист Егор Демин был выбран прошедшей ночью был выбран под 8-м номером командой “Бруклин Нетс” на драфте НБА. Впервые за семь лет в элите мирового баскетбола будет представлен россиянин. Почему это эпохальное событие и каковы шансы у Демина закрепиться в НБА - читайте в материале “ТИ-Спорта”.





История, которая вдохновит мальчишек из России на мечты о великом

Егор Демин будет играть в НБА в следующем сезоне! Величайшее событие для отечественного баскетбола состоялось в ночь с 25 на 26 июня в Бруклине. И, кстати, будущей командой россиянина стал как раз одноименный коллектив из этого города.

Изначально Демину пророчили пики с 12-го по 14-й. Тем удивительнее и грандиознее, что имя Егора из своих уст произнес комиссионер НБА Адам Сильвер. Под восьмым номером «Бруклин Нетс» закрепили свои права на 19-летнюю звезду из России.

На прошлой неделе главный тренер пермской «Пармы» Евгений Пашутин дал шикарное интервью «Чемпионату», где долго и с болью в сердце говорил о том, как быстро угасает талантливая российская молодежь в условиях изоляции от международных соревнований.

В пример он поставил баскетболистов 2000 года рождения, которые на чемпионате мира U19 играли против сборной США. В составе американцев тогда выступал еще никому не известный Тайриз Халибертон. Сейчас это главная звезда «Индианы Пэйсерс». Клуба, который на днях досадно уступил в финале НБА «Оклахоме» в решающем седьмом матче. Чуть ли не в одиночку Халибертону удалось почти привести к золотым медалям скромную команду из Индианаполиса.

У России в той сборной, к слову, сияли Захар Ведищев и Никита Михайловский. Однако их судьба совсем противоположна той, которая сложилась у Хелибертона. Ведищев ныне выступает во Владивостоке и не нужен ни одному клубу Единой лиги ВТБ. А Михайловский крепко сидит на банке в ЦСКА.

В условиях отсутствия международных соревнований и должной конкуренции объективно сложно оценить, на каком уровне сейчас в мире котируется российская молодежь. К сожалению, все больше юных баскетболистов подвергаются моментальному регрессу, как только выходят на взрослый уровень.

Так что история Егора Демина в этом плане показательная. В 15 лет парень не побоялся уехать в Европу. С мадридским «Реалом» выиграл юношескую Евролигу, потому уехал в Северную Америку выступать за команду Университета Бригама Янга. И вот теперь дорос до уровня НБА. Вдохновляющий пример для всех мальчишек, которые только начинают заниматься баскетболом.

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Перспективы Егора Демина в «Бруклине» весьма оптимистичны

Если погрузиться в историю «Бруклина», то, наверное, это самая близкая к России по духу команда В НБА. Во-первых, долгое время ее владельцем был российский миллиардер Михаил Прохоров. Во-вторых, в разные годы в «Нетс» играл целый бомонд наших звездных баскетболистов: Сергей Карасев, Андрей Кириленко, Тимофей Мозгов. В определенный период близок был к переходу в «Бруклин» даже Алексей Швед. Однако защитнику в течение карьеры в НБА так и не удалось побывать в «Нетс».

Если говорить о перспективах Егора Демина в «Бруклине», то они весьма оптимистичны. Команда находится в стадии перестройки, туда с каждым сезоном привлекается все больше молодых баскетболистов. «Нетс» обладают отличным менеджментом, но самое главное для Демина – в «Бруклине» на сегодняшний день нет ярко выраженного классического разыгрывающего.

Из этого следует, что на драфте НБА 19-летнего российского защитника руководство «Нетс» выбрало целенаправленно. Он был им нужен, поэтому неудивительно, что менеджмент «Бруклина» так восторженно отреагировал в отдельной комнате, когда Адам Сильвер громко произнес заветные для них слова.

Понятно, что Демин не станет главной звездой «Нетс» за короткий срок, как это сделал, например, Виктор Вембаньяма в «Сан-Антонио» буквально за один сезон. Скорее всего, позицию первого разыгрывающего в команде займет Д’Анджело Рассел. Тем не менее, свои 10-12 минут в матче Демин будет получать стабильно. В следующем сезоне у всех поклонников мирового баскетбола из России найдется повод заводить будильники на три утра, дабы лицезреть игру Демина. Первого россиянина за семь лет в НБА после Тимофея Мозгова.

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В скором будущем Демин сможет подписать контракт в «Бруклине» на большую сумму, чем зарабатывает Александр Овечкин в «Вашингтоне»

Деньги в НБА крутятся космические – это ни для кого не новость. И потенциально Егор Демин уже через 5-6 лет может стать самым высокооплачиваемым российским спортсменом в истории. Уже сейчас по данным Spotrac известно, что он получит по четырехлетнему контракту с «Бруклиным» более 30 млн долларов.

А дальше эта сумма может расти в геометрической прогрессии. Если Егор Демин ярко проявит себя в «Бруклине» и в ближайшие годы станет звездой клуба, то второй его большой профессиональный контракт в карьере может быть подписан на сумму уже, как минимум, в районе 150 млн долларов, со средней зарплатой в 20-25 млн долларов в год. Для понимания: таких денег среди российских спортсменов не зарабатывает никто.

Ни бьющий всевозможные рекорды Александр Овечкин в «Вашингтоне Кэпиталз», ни Даниил Медведев, доходящий до полуфиналов турниров Большого шлема в теннисе, ни Александр Головин, выступающий за богатейший «Монако» во французском футболе. Егор Демин запросто способен стать флагманом российского спорта в мировой индустрии через некоторое время.