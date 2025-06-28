«Тот, кто дал показания против него, опасается за свою жизнь»: как арестовывали Латыпова

Сегодня Вахитовский суд Казани арестовал известного строителя 63-летнего Ильгиза Латыпова по делу о посредничестве во взятке в особо крупном размере.

В суде Латыпов был спокоен, но при этом старательно прятал лицо от журналистов.

Когда суд попросил Ильгиза Латыпова назвать место работы, недолго подумав, тот ответил: «Пенсионер, на пенсию вышел в прошлом году». Тогда суд уточнил, какую должность он занимал последней, Латыпов сказал, что был помощником премьер-министра Татарстана, добавил, что от должности его освободили в минувшую пятницу.

В начале процесса его адвокат попросила удалить СМИ из зала, под предлогом того, что будут озвучиваться диагнозы подсудимого. Однако суд ей в этом отказал, сославшись на гласность процесса. После этого она попросила приобщить к делу грамоты и награды Ильгиза Латыпова.

Следователь, в свою очередь попросил приобщить суд документы о том, что у Латыпова есть заграничный паспорт и он может скрыться, если его не отправят в СИЗО. Также он приобщил справку о том, что Латыпов полностью здоров.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Ильгиз Латыпов был задержан оперативниками накануне после получения денег, которые, по версии следствия, потом планировал передать неким должностным лицам в качестве взятки. Как стало известно «Татар-информу», Латыпов обещал за несколько миллионов рублей помочь незаконно вернуть мобилизованного с СВО, часть суммы он уже получил до этого. А при передаче последней части был задержан.

«Более мягкая мера пресечения не может быть избрана. Так как, имея заграничный паспорт, он может скрыться от суда и следствия. В материалах имеется заявление подозреваемого о том, что он опасается за свою жизнь из-за Латыпова», – сказал заместитель руководителя 384-го военного следственного отдела Михаил Шуравин.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Также он отметил, что Латыпов временно работал в органах государственной власти и был топ-менеджером крупной компании, поэтому может воздействовать на свидетелей при помощи связей.

Адвокат рассказала, что сегодня была проведена очная ставка между Латыповым и другим подозреваемым – тем самым, кто дал показания на него. Он, по словам защиты, не высказывал никаких опасений на свой счет при встрече. Адвокат уверена, что показания, об угрозе жизни от Латыпова, его попросили написать следователи.

«Ходатайство следователя о содержании под стражей считаем чрезмерным. Никаких доказательств, что Латыпов может угрожать свидетелям нет. Загранпаспорт Латыпов получил еще в 2014 году и готов его сдать. Следствие создало видимость боязни другого подозреваемого перед Латыповым. Он частично признает вину, при этом нет причин его закрывать», – сказал адвокат.

Адвокат обвиняемого указала в суде на то, что у Латыпова есть проблемы со здоровьем, из-за которых он вынужден каждые два месяца проходить обследование – в СИЗО же, по словам адвоката, это будет сделать невозможно. Сам Ильгиз Латыпов тоже попросил о домашнем аресте.

«Паспорт без проблем сдам, скрываться не собираюсь», – сказал он.

Суд постановил избрать Ильгизу Латыпову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.