«Тот факт, что их посадят, сына мне не вернет»: близкие убитых о приговоре «Тукаевским»

Верховный суд Татарстана огласил приговор участникам ОПГ «Тукаевские». Спустя два года после старта процесса суд поставил точку, приговорив их к внушительным срокам колонии строгого режима. Как реагировали на приговор подсудимые и близкие убитых – в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Они смеялись на похоронах моего сына, а ведь были знакомы со школьной скамьи»

Сегодня Верховный суд Татарстана вынес приговор по делу участников ОПГ «Тукаевские». На всех в общей сложности семеро подсудимых получили 114 лет лишения свободы. Предполагаемого лидера банды, Геннадия Кирилова, суд приговорил к 24 годам колонии строгого режима. Их признали виновными в создании банды и участии в ней, но от наказания за это освободили, поскольку истек срок давности по статье «Бандитизм».

Суд по делу этой ОПГ шел два года, все это время большинство из подсудимых находились в СИЗО, суд постановил – засчитать один день в СИЗО за один день в колонии. То есть от срока их наказания отнимут два года, проведенные в СИЗО.

«Вот уже 23 года, как нет моего сына. После его смерти у него осталась семилетняя дочь, сейчас ей уже 30. Денег у нас не было, без кормильца еле-еле сводили концы с концами, а они шиковали. Я помню, как они смеялись на похоронах Роберта. Стояли в сторонке и смеялись. А ведь были знакомы со школьной скамьи, были друзьями семьи. Я не хочу, чтобы их посадили, уже ничего не хочу. Никому не желаю такой судьбы – потерять сына», – рассказала мать убитого Роберта Аюпова Марзия Аюпова.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Всем участникам ОПГ дали почти максимальные сроки наказания по их статьям. Кирилову, для которого прокурор просила 24,5 года лишения свободы, дали 24 года. Что касается остальных, суд постановил, что их вина в совершенных преступлениях доказана. Айрата Аюпова приговорили к 19 годам лишения свободы, Ильнура Киямова к 17 годам, Рустема Шарафутдинова к 15, Александра Марфина к 14 годам, Айрата Абдрахманова к 12 годам, Альберта Казакова к 13 годам. Кроме того, они будут обязаны выплатить суммарно 5 млн рублей в пользу семей убитых.

«Я рассчитывал на гуманный суд. Я открыто заявляю сегодня журналистам, что не знаю тех людей, которых сегодня осудили вместе со мной. Я не совершал этих преступлений, и я буду бороться. Правда за нами!» – обратился сегодня к журналистам на процессе Ильнур Киямов.

Позиция подсудимых и их близких осталась все той же, даже после приговора. В унисон они заявили: приговор несправедливый, подсудимые невиновны.

«Моего сына оговорили. На машине убитого Роберта Аюпова нашли отпечатки пальцев только потому, что он работал тонировщиком и тонировал эту машину. Я страдал четыре года, платил адвокатам, сын страдает, семья страдает, у него двое детей – не могут толком учиться. Все потому, что суд – несправедливый. Были бы за границей, все было бы по-другому. Сколько можно терпеть это?! Показания против него давала наркоманка, которую запугали следователи», – рассказал сегодня после суда отец Ильнура Киямова.

Родственники Киямова рассказали журналистам, что намерены обжаловать приговор.

«Отпечатки на машине были потому, что он ее тонировал! Он работал тонировщиком. Его оговорили, чтобы просто закрыть дело, почему суд не ищет справедливости?» – рассказал отец Киямова.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Приговор не вернет мне сына»

По версии следствия, банда «Тукаевских», которую сегодня осудили, часть одноименной группировки. Двадцать лет назад они боролись за влияние и власть в Казани. Сегодня их признали виновными в нескольких убийствах, включая убийство лидера вражеской группировки «Перваки» Роберта Аюпова. Именно на его машине нашли отпечатки Ильнура Киямова. По версии следствия и по словам свидетелей, Роберта расстреляли из пистолетов несколько человек в его личной машине.

«Я не прошу о справедливости, не хочу ни чтобы их сажали, ни чтобы выпускали – сына это мне не вернет», – рассказала сегодня «Татар-информу» мать погибшего лидера «Перваков» Марзия Аюпова.

Кроме того, в деле «Тукаевских» есть эпизод своего же «коллеги». Владислав Баранов якобы хотел захватить власть внутри ОПГ, за что и был убит.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Следующим эпизодом в деле ОПГ стало убийство Айдара Гарипова. Его, по версии следствия, подловили на улице, похитили, заперли на чердаке жилого дома и забили насмерть. После этого его выкинули из машины недалеко от здания ДРКБ. Убийство, по версии следствия, произошло на фоне участия Айдара в группировке «Новотатарские».

Также суд сегодня признал доказанной вину Кирилова в участии в организации убийства бизнесмена Раиса Садыкова. Раис якобы хотел выйти из-под влияния «Тукаевских», за что Кирилов ему и отомстил.

Было в деле «Тукаевских» и одно незавершенное дело – покушение на убийство бывшего гендиректора «УНИКСа» Александра Щербакова. Его попытались застрелить, но он выжил. Убить его хотели якобы за то, что тот не хотел делиться прибылью от бизнеса.