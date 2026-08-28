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Общество 28 августа 2026 14:49

Тося Чайкина станет хедлайнером фестиваля «Лето в Татарстане» на Кабане

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На обновленной набережной озера Кабан в Казани 29 и 30 августа пройдет двухдневный фестиваль «Лето в Татарстане». Для жителей и гостей города подготовили спортивную и культурную программу, мероприятия на воде и концерты. Об этом журналистам рассказал руководитель департамента событийных программ Института развития городов РТ Данил Данилов.

В рамках программы покажут уличный спектакль «Сахтиан», поставленный режиссером Русланом Риманасом для фестиваля «Күрше».

«Будут и парусники, и байдарки, и спектакли на воде. Одна из главных точек – завод Петцольда, где во внутреннем дворе развернется фестивальная сцена», – рассказал Данилов.

Хедлайнером фестивальной сцены 30 августа выступит певица Тося Чайкина.

Спортивная программа начнется с утра. Для гостей проведут занятия йогой и дыхательными практиками. Также в программе запланированы беговые активности. Полную программу мероприятий можно узнать на официальных сайтах проектов «Лето в Татарстане» и набережной Кабана.

#лето в Татарстане #набережная кабана
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