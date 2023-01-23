ТОСЭР «Нижнекамск» пополнится еще тремя новыми резидентами

В 2023 году ТОСЭР «Нижнекамск» планирует привлечь трех новых резидентов. На данный момент таким статусом обладают 20 компаний, напомнил во время делового понедельника первый заместитель руководителя исполкома НМР Ильназ Мухаметьянов.

«Существенную поддержку по улучшению инвестиционного климата мы получаем благодаря возможностям как территории опережающего социально-экономического развития. В текущем году запустили производство два резидента: ООО „КамЭнергоМаш“ — производство газовых турбин ГТ-004, изготовление запасных частей к энерго-газо-нефтехимическому оборудованию. Общая стоимость проекта 839,4 млн рублей, планируемое количество созданных рабочих мест — 244. В 2022 году на территории промышленного парка „Нижнекамск“ начала работу компания „ВостокВолгаСталь“. Крупнейший резидент ТОСЭР – компания „Бикотекс“ – запустила полный цикл производства инновационного продукта — сверхтонкой синтетической пряжи», — доложил спикер.

Свои производства резиденты размещают в основном на территориях муниципальных промышленных и индустриальных парков, которые имеют высокую заполняемость и востребованность среди МСП. На сегодняшний день в промышленном парке «Нижнекамск» 16 резидентов, трое из которых в 2022 году подали заявку и приступили к разработке проектно-сметной документации. В формате «браунфилд» активно работают резиденты индустриального парка «Пионер».

Нижнекамск получил статус ТОСЭР в 2017 году. Привлечен 21 резидент с планируемым объемом инвестиций 7,8 млрд рублей и созданием 2 тыс. рабочих мест.

Всего в инвестиционный каталог Нижнекамска включены 55 проектов на сумму 30 млрд рублей. Их реализация позволит в ближайшей перспективе создать дополнительно более 7 тысяч рабочих мест.