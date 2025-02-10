Торжество хоккея в сердце Сибири: как прошел и чем запомнился Матч Звезд КХЛ 2025

В Новосибирске завершился 15-й по счету Матч Звезд КХЛ. В течение недели главные звезды лиги этого сезона дарили незабываемые эмоции местной публике. О том, как прошел Матч Звезд и чем он больше всего запомнился, читайте в материале «ТИ-Спорта» из Новосибирска.





Матч Звезд КХЛ выполнил важную миссию в Новосибирске

Матч Звезд КХЛ – явление, уже ставшее привычным для болельщиков за долгие годы. В этом сезоне мероприятие отметило солидный юбилей, свое пятнадцатилетие, поэтому неудивительно, что организаторам становится все сложнее удивлять поклонников хоккея нетривиальными идеями с каждым последующим годом.

К большому сожалению, Матч Звезд в Новосибирске из-за травм пропустило много харизматичных игроков. Чего только стоит отсутствие, пожалуй, главного шоумена среди хоккеистов – Евгения Кузнецова. Также в столице Восточной Сибири в минувший уик-энд отсутствовали Джошуа Ливо, Рид Буше – яркие представители легионерского цеха в КХЛ. В общем, кадровых потерь было достаточно. Тем не менее нельзя сказать, что мероприятие в Новосибирске не удалось.

Концепция и формат Матча Звезд КХЛ – объединение болельщиков вокруг хоккея. То есть в данном случае сам спорт, состязания игроков – вторичны. Было любопытно наблюдать, к примеру, как в фойе стадиона некие фанаты «Спартака», «Барыса» и «Авангарда», находясь в клубных джерси, совершенно позабыли о конкурсе капитанов, просто тепло общаясь друг с другом. Беседуя и держа в руке стаканы газировки, ведра попкорна, они были не менее счастливы в эту минуту, чем те, кто наблюдал на «Сибирь-Арене» непосредственно само шоу.

Матч Звезд в Новосибирске не прошел идеально. Если погружаться детально, можно отметить разного рода огрехи. В первую очередь технического характера, когда, например, во время буллита Данила Аймурзина на медиакубе не включился специально подготовленный ролик пресс-службой «Северстали». Или можно вспомнить периодические неполадки со звуком во время выступления приглашенных артистов. То есть отрицательных нюансов было достаточно.

Но опять же подчеркнем, что своей ключевой цели Матч Звезд добился. Болельщики отдохнули с комфортом на современной «Сибирь-Арене», обзавелись новыми связями и друзьями благодаря знакомству с фанатами из других городов. А хоккеистам за выходные удалось элементарно разгрузиться эмоционально и провести эти два дня в позитивной атмосфере с коллегами по «цеху».

«Мы понимаем, что эта наша последняя пауза перед плей-офф в этом сезоне. Совсем скоро наступит самая ответственная часть чемпионата. Поэтому здорово, что КХЛ проводит Матчи Звезд. Я на подобных мероприятиях уже не первый раз, и с удовольствием приезжаю всегда, когда зовут. Матч Звезд дарит радость как болельщикам, так и нам хоккеистам. Здорово провести время в такой классной обстановке, повидать давних друзей и просто отдохнуть головой, перезагрузиться в преддверии плей-офф», – сказал корреспонденту «ТИ-Спорт» капитан «Ак Барса» и представитель дивизиона Харламова Дмитрий Яшкин.

Все смешалось на льду «Сибирь-Арены»: мексиканцы, богатыри, дети хоккеистов

За два дня Матч Звезд КХЛ в Новосибирске действительно получился насыщенным и событийным. Порадовало, что многие хоккеисты ответственно подошли к развлекательной части программы и потратили время на то, чтобы по-настоящему удивить публику, собравшуюся на стадионе.

В конкурсе на самый оригинальный буллит даже сложно выявить единоличного победителя. Запомнился, безусловно, перформанс нападающего «Металлурга» Дмитрия Силантьева в образе былинного русского богатыря, у которого в руках была клюшка – меч-кладенец. Выглядело со стороны это очень оригинально.

Позабавил фанатов на «Сибирь-Арене» и форвард «Авангарда» Наиль Якупов. О приглашении на Матч Звезд хоккеист узнал чуть ли не в самый последний момент, буквально за несколько дней до начала мероприятия. При этом все равно успел подготовиться. В красочном образе экспрессивного мексиканца с гитарой в руках Якупов исполнял свой буллит.

Классных инсценировок от хоккеистов в этом конкурсе оказалось вправду много. Классную задумку воплотил в жизнь нападающий «Сочи» Тимур Хафизов, исполнивший знаменитый замедленный буллит Кузнецова в его джерси. По окончании мероприятия капитан южан в разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорт» признался, что долго вынашивал идею.

«Это первый мой Матч Звезд в карьере. Конечно, мне хотелось удивить болельщиков, порадовать их. Поэтому долго думал над тем, что хочу исполнить на буллитах. Мне кажется, получилось весело, неплохо. Люди остались довольны, судя по аплодисментам», – сказал Хафизов.

Буллит в исполнении нападающего «Сочи» был превосходный. Но все же главные призы зрительских симпатий получили не хоккеисты, а их дети. Матч Звезд КХЛ традиционно умиляет зрителей подобными явлениями. Сын вратаря «Торпедо» Ивана Бочарова в конкурсе голкиперов встал в рамку вместо своего отца и отразил буллит капитана «автозаводцев» Богдана Конюшкова.

А сын нападающего «Нефтехимика» Андрея Белозерова на том же конкурсе вратарей в очном противостоянии переиграл самого Зака Фукале, так еще и отпраздновал эффектно, прокатившись по льду.

«Я спросил, можно ли сделать так, чтобы ребенок на лед вышел, прокатился, что-то сделал. Мне ответили, что да, без проблем, пусть выйдет и исполнит буллит. Эмоций у него, конечно, очень много, он жутко доволен. Он потом еще раз десять хотел прокатиться так, вообще со льда не хотел уходить. Хочет ли сын стать профессиональным хоккеистом в будущем? Думаю, хочет», – делился своими эмоциями в раздевалке Андрей Белозеров с корреспондентом «ТИ-Спорт».

Один из хедлайнеров Матча Звезд КХЛ – защитник «Ак Барса» Никита Лямкин

На удивление, потрясающе выступил на Матче Звезд КХЛ защитник «Ак Барса» Никита Лямкин. В полуфинале против дивизиона Чернышева представитель казанского клуба забил фантастический по красоте гол в стиле Никиты Гусева. Выкатившись один на один с вратарем, Лямкин положил шайбу на крюк, выполнил разворот на 180 градусов и отправил снаряд в верхний угол ворот.

В конкурсе на самый мощный бросок Никита своей силой не блеснул. Зато подарил повод для подшучиваний со стороны хоккеистов.

«Скажите Ляме, что я бы с нерабочей сильнее бросил, чем он», – подтрунивал Вадим Шипачев в раздевалке, общаясь с журналистами.

«Не успел в раздевалку прийти, уже Яруллин с Биляловым написали. Говорят, что за позор я там устроил (смеется)», – иронизировал над собой Лямкин.

Где пройдет следующий Матч Звезд КХЛ?

Несмотря на наличие мнения, что Матч Звезд КХЛ как мероприятие уже изжил себя, проводить его из года в год стоит. Особенно за пределами Москвы и Петербурга. Популяризация хоккея в регионах – одна из актуальных задач руководства лиги.

Сейчас в России открывается все больше и больше новых, современных ледовых арен. Уже с этого года начнут полноценную работу стадионы-красавцы в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Логично предполагать, что в каком-то из данных городов пройдет следующий Матч Звезд КХЛ. Но, как сообщил в своем пресс-подходе президент лиги Алексей Морозов, окончательного решения на этот счет еще пока нет.

«На данный момент решения нет. У нас есть много критериев, которые мы учитываем при выборе хозяина Матча Звезд КХЛ. Сейчас ориентируемся на новые стадионы – в прошлом году играли на «СКА Арене», сейчас в Новосибирске. В этом году в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде планируется открытие новых арен, также мы не были на новой арене в Омске и не списываем её со счетов. Будем общаться с регионами, с принимающей стороной, чтобы понять, где будет комфортно для болельщиков провести следующий Матч Звезд. Время для этого есть, соглашение о проведении нынешнего звездного уик-энда мы подписали летом, чтобы было время подготовить мероприятие», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.



В общем, есть некая грусть, что Казани в этом списке кандидатов нет. Устаревшая «Татнефть-Арена» явно не в тренде, что должно стать пищей для размышлений для руководства казанского «Ак Барса».

Фото на анонсе: media.khl.ru