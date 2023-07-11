Торжественное открытие ХIV «Сбербанкиады» прошло в Казани

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани 10 июля состоялась торжественная церемония открытия «Сбербанкиады», в которой принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. Приветствуя участников спартакиады, он отметил, что в нынешнее непростое время России необходимы такие большие спортивные соревнования.

«В это же время десять лет назад мы достойно провели Всемирную универсиаду. Мы нуждаемся в таких больших спортивных соревнованиях. Это, можно сказать, целая Олимпиада. Мы очень благодарны, что Казань выбрана местом проведения турнира и получила тот самый спортивный дух», — сказал Раис Татарстана.

Спортивный праздник продлится до 14 июля. В состязаниях примут участие лучшие спортсмены сборных команд, всего почти 3000 спортсменов-любителей, представляющих сборные территориальных банков, центрального аппарата банка и дочерних компаний. Все участники будут соревноваться в десяти дисциплинах: бег, плавание, теннис, мини-футбол, волейбол, баскетбол, шахматы, настольный теннис, бадминтон, кроссфит. За три соревновательных дня будет разыграно 49 комплектов наград среди 18 команд компаний.

Соревнования пройдут на объектах, на которых в 2013 году в Казани состязались участники Всемирной летней универсиады, а размещаться спортсмены будут в построенной к Универсиаде деревне. До начала стартов начал работу фан-парк «Сбер Экспо». Официальный старт работы площадки для болельщиков и участников соревнований дал заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов, уверенный, что соревнования будут яркими.

«Сегодня мы завершаем все приготовления к нашему яркому спортивному мероприятию. Нами была проделана огромная работа, мы активно готовились к проведению мероприятия фактически 3,5 месяца. Эти соревнования — крупнейшее массовое событие. Спортивные игры будут идти на протяжении трёх дней. Команды, судейские бригады, спортивные объекты — все готово к проведению соревнований. В столицу Татарстана из разных городов России уже прибыли более 2500 участников и болельщиков, чтобы не только соревноваться в спортивных дисциплинах, но и поддержать коллег».

Фан-парк расположен в деревне Универсиады и будет работать для участников соревнований с 10 по 13 июля. На его территории пройдет выставка территориальных банков, где участники смогут ближе познакомиться с культурно-историческими особенностями различных регионов России. Например, в шатре Центрально-Черноземного банка каждый желающий сможет выковать собственную монету, а гости стенда Сибирского банка увидели национальные костюмы народов Сибири. Помимо этого, на территории Фан-парка будут проводиться разнообразные мастер-классы, турниры по мини-гольфу и другие активности, а также начнут работу стенды компаний – партнеров и фудкорт с кухней разных регионов. На главной сцене будут проводиться церемонии награждения победителей и призеров, соревнования по чирлидингу, выступления музыкальных коллективов.

Поприветствовал участников соревнований и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Мы четыре года не проводили наш спортивный праздник, и в этом году нам наконец-то удалось всем вместе собраться в этом замечательном городе, в этой замечательной республике, в нашей замечательной стране. Эта церемония открытия с прекрасными эмоциями, которые мы все здесь испытываем, была бы невозможна, если бы на этой сцене не жила любовь — любовь к нашей родине, к нашей компании, клиенту, любовь к нашей команде. Наша команда за эти четыре года с достоинством прошла через немыслимые испытания и показала всем и в нашей стране, и за рубежом пример небывалой стойкости». Он выразил уверенность, что именно такие соревнования укрепляют корпоративный дух в коллективе и воспитывают в людях волю к победе.

Уже 11 июля спортсмены разыграют свои первые медали. Торжественное закрытие спартакиады состоится 13 июля в международном выставочном центре «Казань Экспо».