Торжественное мероприятие «Спортивные надежды Татарстана» пройдет в Казани 26 февраля

Республиканское торжественное мероприятие «Спортивные надежды Татарстана» проведут в Казани 26 февраля. Техническое задание размещено в документации о закупке.

Финансирование предусмотрено из республиканского бюджета и составляет 4,39 млн рублей.

Программа ориентирована на юных спортсменов, воспитанников детско-юношеских спортивных школ и спортивное сообщество республики. Основной темой станет торжественное награждение лучших молодых спортсменов, тренеров и специалистов в сфере детского и молодежного спорта.

В мероприятии поучаствуют аниматоры, которые будут проводить игры и конкурсы и поддерживать активность гостей. Вокальный ансамбль, хоровой коллектив и вокалисты исполнят песни на русском и татарском языках. Также запланировано участие трех хореографических коллективов.