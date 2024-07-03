Торжественное мероприятие по случаю юбилея ЭПУ «Казаньгоргаз»

Фото: пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Казань»

1 июля состоялось торжественное мероприятие, посвященное 70-летию со дня образования эксплуатационно-производственного управления «Казаньгоргаз».

Коллектив и ветеранов со знаменательным событием поздравили генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко и руководитель Исполнительного комитета города Казани Рустем Гафаров.

Почетные гости осмотрели аллею славы, посвященную ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, сотрудникам, находящимся на фронтах специальной военной операции и передовикам производства. Также их вниманию были представлены технический кабинет, обновленный автопарк техники и музей истории управления, наглядно продемонстрировавший высокий уровень условий труда и профессиональной подготовки казанских газовиков.

В своем поздравлении Рустем Ринатович отметил: «Казаньгоргаз эффективно решает задачи газоснабжения городских потребителей, повышения надежности и безопасности газового хозяйства столицы Татарстана. Благополучие каждой семьи, тепло и уют в домах, бесперебойная работа всех предприятий и учреждений зависят от вашей профессиональной деятельности, ответственности и компетентности. Хочу выразить каждому из вас – руководителям, специалистам, рабочим, нашим дорогим ветеранам – слова искренней благодарности и признательности за ваш добросовестный и самоотверженный труд, благодаря которому управлению удается уверенно справляться с поставленными задачами. От всей души желаю вам самого главного – здоровья и сил для реализации задуманных планов, энтузиазма в работе и семейного благополучия!»

«Республика потребляет около 18 млрд куб. м. природного газа, из которых 3 млрд куб. м. поставляется ЭПУ «Казаньгоргаз». В зону обслуживания управления входят более 3,8 тыс. километров газопроводов, 390 тыс. квартир, около 3 тыс. коммунально-бытовых объектов и промышленных предприятий. Это фундаментальное газовое хозяйство, которое сегодня является одним из значимых в системе «Газпром трансгаз Казань». Голубое топливо служит не только для создания комфортного уровня жизни граждан, но и является залогом успешной работы промышленного и энергетического сектора. В том числе благодаря вашему труду Татарстан генерирует более 28 млрд кВт. ч электроэнергии. Желаю всему коллективу Казаньгоргаза дальнейших успехов в работе, реализации амбициозных проектов, процветания и благополучия!» – сказал в своей приветственной речи Олег Коробченко.

От лица мэра и жителей города Казани гостей поздравил Рустем Гафаров: «Трудно представить, что каких-то десятки лет назад в городе не было природного газа, что обеспечивает комфортные условия жизни горожан и способствует укреплению экономической стабильности республики. Благодарю каждого из вас за профессионализм и старания в реализации данной социально значимой миссии. Пусть энергия голубого топлива, что вы бесперебойно и надежно поставляете потребителям, также наполняет ваши семьи здоровьем, миром, благополучием и взаимопониманием».

Главной движущей силой ЭПУ «Казаньгоргаз» являются преданные своей профессии сотрудники, готовые решать производственные задачи любой сложности. В рамках торжественной части мероприятия указом Раиса Республики Татарстан медалью «За доблестный труд» награждены: ведущий экономист – руководитель планово-экономической группы Ольга Тюрина, начальник комплексной эксплуатационной газовой службы «Горки-Танкодром» Александр Лукоянов, медалью «100 лет образования ТАССР» награжден экс-начальник структурного подразделения Владимир Селиванов. За вклад в развитие газовой промышленности республики и многолетний плодотворный труд звание «Заслуженный газовик Республики Татарстан» присвоено: заместителю начальника комплексной аварийно-диспетчерской службы Марату Хабибуллину, заместителю начальника комплексной службы по обслуживанию подземных газопроводов Ринату Сабирзянову, электросварщику 6 разряда КЭГС «Горки-Танкодром» Андрею Староверову.

Передовики производства поощрены благодарностью Раиса Республики Татарстан, почетными грамотами отраслевых министерств республики, знаками отличия, грамотами и благодарностями Казани и мэра города, а также ведомственными наградами ПАО «Газпром» и Общества «Газпром трансгаз Казань». Коллектив ЭПУ «Казаньгоргаз» поощрен благодарностью Раиса Татарстана и почетной грамотой Исполнительного комитета столицы республики.

«От имени всего коллектива управления благодарю за высокую оценку нашей работы! Казанские газовики готовы и впредь выполнять поставленные задачи и двигаться вместе только вперед!» – подчеркнул при получении благодарности Общества начальник ЭПУ «Казаньгоргаз» Гусман Максутович Низамутдинов.

Во время торжества благодаря фильму и рассказам ведущих зрители погрузились в ретроспективу этапов становления структурного подразделения предприятия. В рамках концертной программы состоялись выступления народной артистки Республики Татарстан Эльмиры Калимуллиной, оркестра центра современной музыки Софии Губайдулиной и дуэта «Ак су».

Сегодня газовики Казаньгоргаза несут не только производственную вахту, но и защищают Родину на фронтах специальной военной операции. Мы гордимся ими и верим, что они обязательно вернуться с Победой. Призер фестиваля художественной самодеятельности среди детей работников Общества «Искорка» Амелия Павлова исполнила патриотичную песню в их честь. Праздничное настроение присутствующим создали певец Николай Засидкевич, театр танца «Казан кичлэре». Артист театра имени Галиаскара Камала поведал о героичном подвиге слесаря Николая Дубова. Бурными аплодисментами гости также почтили трудовые династии и ветеранов управления. В кульминации выступлений зажигательной энергией поделился государственный камерный хор Татарстана под художественным руководством заслуженного деятеля искусств республики Миляуши Таминдаровой, вписав в летопись управления еще одну яркую и незабываемую страницу!

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