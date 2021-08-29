Торжественная линейка пройдет в новом лицее в Куюках только для первоклассников

Предоставлено пресс-службой Пестречинского района РТ

Торжественная линейка в новом лицее «Алгоритм», официальное открытие которого состоится 1 сентября в деревне Куюки Пестречинского района, пройдет только для учеников первого класса. Об этом во время прямого эфира в Instagram рассказала начальник отдела образования района Марина Харитонова.

«Линейка будет проводиться только для учащихся первых классов. В этом году в школу набрано десять параллелей. Это 260 первоклассников. Для остальных учеников будут проходить первые ознакомительные уроки. Также все дети в этот день получат свои учебники», — отметила руководитель.

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и техническими работниками. «Возникали проблемы с набором кадров в Богородскую школу, вторую школу райцентра, Кощаковскую, сейчас этот вопрос решен», — рассказала Харитонова.

Четыре школы района, включая лицей в Куюках, будут учиться в две смены — это многопрофильный лицей в ЖК «Царево», вторая школа в селе Пестрецы и Богородская школа.

«Стремительно идет рост численности учащихся: так, если два года назад число первоклассников было 400, сегодня эта цифра составляет 1 006. В общей сложности за парты сядут более 6 095 учеников — это на 2 тыс. больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день все школы района готовы принять детей», — отметила спикер.

К школе в Куюках будет организован подвоз детей — три маршрута и шесть школьных автобусов будут перевозить 530 детей, заявления на сегодняшний день на перевоз учеников продолжают поступать.

«Сейчас вопрос подвоза детей прорабатывается с ГИБДД и другими органами, согласовываются схемы, маршруты. Необходимо провести дорогу в нормативное соответствие, чтобы запустить школьные автобусы», — пояснили ИА «Татар-информ» в пресс-службе муниципалитета.