Торжественная церемония, посвященная Дню Героев Отечества, состоялась в Альметьевске

Фото: пресс-служба Минземимущества РТ

Торжественное мероприятие в честь Дня Героев Отечества – памятной даты, которую ежегодно отмечают в России 9 декабря – состоялось в Альметьевске. В церемонии принял участие министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан Фаниль Аглиуллин, сообщает пресс-служба Минземимущества РТ.

Участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню и бюстам героев на Аллее Славы, воздавая дань уважения Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, а также кавалерам ордена Святого Георгия и ордена Славы.

В церемонии также приняли участие руководитель исполнительного комитета Альметьевского муниципального района Айдар Каюмов, председатель профкома МПО «Татнефть» Профсоюза Рифдар Хамадьяров, председатель Совета ветеранов АМР Владимир Яшанин, военный комиссар АМР Руслан Корников, представители правоохранительных органов, организаций и общественных структур города.

Присутствующие почтили память павших минутой молчания.

Фото: пресс-служба Минземимущества РТ

«Татарстан по праву гордится своими тружениками, нефтяниками и машиностроителями, учеными и врачами, педагогами и работниками сельского хозяйства. Их ежедневный труд и преданность делу создают надежный тыл для наших защитников. Наш долг – сохранить память о подвигах прошлого и поддержать героев настоящего», – отметил в своем выступлении министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин.

Завершилась церемония общим проходом по Аллее Героев, где участники возложили цветы к каждому бюсту героев.