Фильмы на куполе и открытие астропарка: обсерватория Энгельгардта отметит свое 120-летие

Астрономическая обсерватория имени Энгельгардта отметит 25 сентября свой 120-летний юбилей, анонсирует пресс-служба КФУ.

На территории астрономической станции в поселке Октябрьский Зеленодольского района Татарстана в честь основателей обсерватории Дмитрия Дубяго и Василия Энгельгардта будет открыта скульптурная композиция.

Кроме того, КФУ презентует астропарк – многофункциональный выставочный павильон научно-просветительского центра в области астрофизики и естественных наук, создание которого начали планировать еще в 2011 году. Гостям юбилея продемонстрируют технические возможности и покажут жилые помещения гостиницы, которую построили здесь для размещения гостей по аналогии с парком науки и искусства «Сириус» в Сочи.

Открытие новых объектов обсерватории дополнит студенческий праздник «Равноденствие». Его программу составят гонки дронов небольших размеров на специально оборудованных трассах (дрон-рейсинг), показ фильмов на куполе планетария КФУ, выставка оптических телескопов. Помимо познавательной программы предусмотрена культурно-развлекательная, мероприятия начнутся в 13.00.

Астрономическая обсерватория КФУ, напомним, в этом году была включена в предварительный список ЮНЕСКО – перечень объектов-претендентов на получение статуса объекта Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Казанская загородная обсерватория, к слову, – единственный случай в мире, когда действующий объект расположен рядом с планетарием.