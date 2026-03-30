30 марта 2026

Торторелла, отказавшийся от предложения «Ак Барса», возглавил «Вегас» до конца сезона

Фото:пресс-служба "Филадельфии Флаерз"

«Вегас Голден Найтс» подписал контракт с Джоном Тортореллой до конца сезона – сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер. Ранее стало известно, что руководство клуба отправило в отставку бывшего наставника Брюса Кэссиди.

«Вегас» находится на седьмом месте в Западной конференции с 80-ю очками. В последних семи матчах регулярного чемпионата НХЛ команда уступила в шести играх из семи. До старта плей-офф коллективам североамериканской лиги осталось провести порядка восьми матчей.

Последним клубом в послужном списке 67-летнего Тортореллы значится «Филадельфия Флайерз». ранее в НХЛ он также возглавлял «Коламбус Блю Джекетс», «Ванкувер Кэнакс», «Нью Йорк Рейнджерс» и «Тампа Бей Лайтинг». В настоящий момент Торторелла также находится в штабе олимпийской сборной США.

В сентябре 2025 года, согласно информации «Матч ТВ», американский специалист ответил отказом на предложение казанского «Ак Барса».

Количество предпринимателей Татарстана в системе «Честный знак» увеличилось на 37,6%

РСЧС РТ: объявлена угроза атаки БПЛА на город Альметьевск

