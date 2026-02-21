news_header_top
21 февраля 2026

«Торпедо» вырвало победу у «Ак Барса» в серии буллитов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги прошел 21 февраля в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный». Местное «Торпедо» принимало казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев в серии буллитов – 3:2, сообщает «Чемпионат».

Счет на седьмой минуте открыл нападающий казанцев Кирилл Семенов. На 34-й минуте форвард Нэйтан Тодд увеличил преимущество «Ак Барса».

На 52-й минуте Егор Соколов сократил отставание «Торпедо», а спустя две минуты Максим Летунов сравнял счет, переведя игру в овертайм. В дополнительное время команды не смогли определить победителя, и исход матча решился в серии буллитов, где точнее оказались нижегородцы.

В текущем сезоне КХЛ «Торпедо» провело 59 матчей и набрало 74 очка, занимая четвертое место в таблице Западной конференции. «Ак Барс» после 58 встреч имеет 80 очков и идет третьим в Восточной конференции.

#ХК Ак барс #хк торпедо #хоккей
