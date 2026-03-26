26 марта 2026 16:09

«Торпедо» вылетело из Череповца после 14-часовой задержки рейса

«Торпедо» вылетело из Череповца после 14-часовой задержки рейса
Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское «Торпедо» наконец смогло покинуть Череповец, где команда задержалась более чем на 14 часов из-за проблем с вылетом. Как сообщает пресс-служба клуба, вылет дважды переносился в связи с временными ограничениями в местном аэропорту.

Изначально команда планировала вылететь в Нижний Новгород в ночь на 26 марта после завершения второго матча серии первого раунда плей-офф с «Северсталью». После первой задержки рейса хоккеисты вернулись в гостиницу, где неожиданно сработала пожарная сигнализация.

Несмотря на дорожные сложности, третий матч серии состоится в Нижнем Новгороде 27 марта, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Далее игры пройдут 29 и 31 марта, а также 2 и 4 апреля при необходимости. В данный момент счет в серии ничейный — 1-1.

#кубок гагарина #хк торпедо #хк северсталь
С 1 апреля в России изменятся правила перевода денежных средств

Съезд фермеров России в Казани: почему аграрии теряют доходы и что предлагают поменять

