«Торпедо» вылетело из Череповца после 14-часовой задержки рейса

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское «Торпедо» наконец смогло покинуть Череповец, где команда задержалась более чем на 14 часов из-за проблем с вылетом. Как сообщает пресс-служба клуба, вылет дважды переносился в связи с временными ограничениями в местном аэропорту.

Изначально команда планировала вылететь в Нижний Новгород в ночь на 26 марта после завершения второго матча серии первого раунда плей-офф с «Северсталью». После первой задержки рейса хоккеисты вернулись в гостиницу, где неожиданно сработала пожарная сигнализация.

Несмотря на дорожные сложности, третий матч серии состоится в Нижнем Новгороде 27 марта, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Далее игры пройдут 29 и 31 марта, а также 2 и 4 апреля при необходимости. В данный момент счет в серии ничейный — 1-1.