«Торпедо» вместо «Монреаля», новые иностранцы в «Авангарде» для Буше: трансферный гид КХЛ

Предпоследняя неделя июля снова оказалась богатой на трансферные события в КХЛ. «Торпедо» заключило новый двухлетний контракт с защитником Богданом Конюшковым, а ЦСКА усилился нападающим Даниэлем Спронгом. О главных сделках последних дней - читайте в материале «ТИ-Спорта».





Фото: hctorpedo.ru

Богдан Конюшков остается в Нижнем Новгороде еще на два года

Вчера пресс-служба «Торпедо» официально объявила, что 22-летний защитник Богдан Конюшков остается в клубе еще, как минимум, на два сезона. По данным издания «Спорт-Экспресс», хоккеист заключил контракт с нижегородцами на общую сумму в 70 млн рублей. В первый сезон (2025/26) Конюшков заработает 30 млн, а во второй уже сорок.

«Дорогие болельщики, всем привет! Очень рад остаться в Нижнем Новгороде, выступать в цветах этого клуба за эту эмблему, этот город, за вас. Когда выходишь на лёд, не описать словами, как важна поддержка для меня, для ребят. Очень рад, когда видимся в городе после игры, всегда стараемся вам уделять время, поэтому вам ещё раз большое отдельное спасибо. Очень ждём предсезонных матчей, очень ждём сезона.

Впереди нас ждёт много достижений. Я думаю, что мы должны повеселиться. Поэтому очень рад остаться в этом городе. Можно сказать, что Нижний Новгород стал уже вторым домом, поэтому с особыми чувствами я остаюсь здесь», – обратился к фанатам Конюшков.

Этим летом защитник в начале июля принимал участие в летнем лагере развития «Монреаля». В 2023 году канадский клуб задрафтовал Конюшкова под общим 110-м номером. В целом, если бы хоккеист захотел сейчас отправиться в Северную Америку в качестве продолжения карьеры, то мог бы сделать это запросто. Правда, в НХЛ Конюшкову никто бы места не гарантировал. В состав пришлось бы пробиваться через АХЛ, а это путь не из легких. Поэтому продление контракта с «Торпедо» – шаг логичный как для игрока, так и нижегородского клуба. В прошлом сезоне Конюшков был капитаном «автозаводцев». А С «Торпедо-Горький» защитник выиграл весной Кубок ВХЛ.

В сезон КХЛ 2025/26 нижегородцев поведет новый тренер Алексей Исаков. В «Торпедо» сейчас происходит пусть и небольшая, но все-таки перестройка. В связи с этим, такие амбициозные и проверенные временем игроки как Конюшков наставнику, безусловно, необходимы.

Два новых североамериканца в обороне «Авангарда»

«Авангард» продолжает сводить с ума своей трансферной селекцией летом 2025 года. Омичи провернули в это межсезонье уже более десяти трансферов на вход. Однако пока менеджмент «ястребов» останавливаться не собирается. Вчера клуб объявил о подписании еще двух североамериканских новичков.

В предстоящем сезоне «Авангард» ставит все на кон чемпионства в плей-офф Кубка Гагарина. На неделе сибиряки расторгли контракт со своей главной звездой и воспитанником Владимиром Ткачевым. Также команду покинул Джесси Блэкер, не сыгравший за омичей ни одного матча и пришедший в «Авангард» из «Автомобилиста» буквально месяц назад. Кроме того, без выплаты компенсации был расторгнут и возрастной защитник Алекс Грант.

Благодаря связям главного тренера Ги Буше и его знанию рынка АХЛ «Авангард» усилился двумя североамериканскими защитниками: Максимом Лажуа и Джозефом Чеккони.

Первый провел в НХЛ порядка двух десятков матчей, выступая за «Торонто», «Каролину» и «Оттаву». Второй – не имеет вовсе опыта выступления в элите североамериканского хоккея. В минувшем сезоне Чеккони (хоккеист с впечатляющими антропометрическими данными – 91 см, 95 кг) провел в АХЛ за «Айову» и «Онтарио» 74 матча, набрав в сумме 17 (2+15) очков. Оправдают ли защитники доверие Буше в предстоящем сезоне – узнать крайне любопытно. Возможно, «Авангард» привез в Россию посредственных хоккеистов, а быть может, напротив, ярких звезд по меркам нашего чемпионата.

ЦСКА выиграл конкуренцию за Спронга у «Ак Барса»

Одной из главных новостей последней недели стал трансфер в ЦСКА голландского нападающего Даниэля Спронга. 28-летний форвард имеет солидный бэкграунд в НХЛ с 388 матчами. Правда, последний сезон для Спронга в Северной Америке получился сложным. Хоккеист выступал за три клуба, однако нигде не смог закрепиться как игрок основного состава.

Сейчас у Спронга новый вызов в карьере – ЦСКА. «Армейцы» выкатили нападающему однолетний контракт с зарплатой порядка 75 млн рублей за сезон. Еще 200 млн рублей форвард сможет заработать бонусами.

Конкурентом в борьбе за Спронга у ЦСКА был «Ак Барс». По данным нескольких источников казанцы были готовы платить голланду даже больше, чем «армейцы» – около 90 млн рублей в год.

Тем не менее, хоккеист все же выбрал Москву. Возможно, сыграл свою роль фактор столицы или же авторитет главного тренера. Исходя из трансферной кампании ЦСКА, мы видим, что для Игоря Никитина в команде создаются все условия. Поэтому будет совершенно неудивительно, если в дебютный сезон тренер уверенно пойдет с «армейцами» за Кубком Гагарина, несмотря на пятилетний контракт.