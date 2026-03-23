«Торпедо» уверенно разобралось с «Северсталью» в первом матче серии

«Торпедо» уверенно стартовало в плей-офф, обыграв «Северсталь» в первом матче серии.

Встреча, прошедшая 23 марта в Череповце на «Ледовом дворце», завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей. Счёт в серии до четырёх побед стал 1–0.

Сначала Владислав Фирстов открыл счёт, затем Никита Шавин и Егор Виноградов довели преимущество до трёх шайб. Хозяева смогли ответить лишь точным броском Адама Лишки за три минуты до финальной сирены. Точку в матче поставил Андрей Белевич, отправивший шайбу в пустые ворота на последней минуте.

Впереди у команд второй матч, который пройдёт 25 марта.