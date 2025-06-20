«Торпедо» сделало заявление по поводу ареста президента клуба Соболева

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«Торпедо» выступило с заявлением в связи с возбуждением уголовного дела против президента «автозаводцев» Леонида Соболева и директора команды Валерия Скородумова.

«Нам известно, что правоохранительные органы проводят следственные действия в отношении акционера клуба Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова. Мы напоминаем о фундаментальном принципе презумпции невиновности. Любое лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке и подтверждена вступившим в законную силу приговором суда.

Хотим заверить всех, что текущая операционная деятельность ФК "Торпедо Москва" продолжается в штатном режиме. Мы уверены в своем будущем и приложим все усилия, чтобы защитить деловую репутацию клуба и обеспечить его устойчивое развитие. Спасибо за ваше доверие и поддержку», – написала клубная пресс-служба.

Напомним, ранее стало известно, что Соболева и Скородумова задержали по подозрению в попытке дачи взятки судье за принятие решения в пользу столичного клуба. В связи с этим в их отношении возбуждено уголовное дело.

«Торпедо» финишировало вторым в таблице Первой лиги сезона 2024/25 с 65-ю очками. Тем самым «автозаводцы» напрямую вышли в РПЛ. Первое место заняла «Балтика» с 69 баллами. Из РПЛ же вылетели «Оренбург» и «Факел». Прописку сохранил «Ахмат», победивший «Урал».