«Торпедо» разгромило «Ак Барс»: кто виноват в провале команды Гатиятулина

«Ак Барс» разгромно уступил на своем льду «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:5). Казанцы прервали свою победную серию из пяти игр. Что стало причинами провального матча в исполнении команды Анвара Гатиятулина, почему повздорили Мифтахов с Кульбаковым в конце встречи и многом другом - в материале «ТИ-Спорта».





фото: ak-bars.ru

Пауза на Матч Звезд КХЛ выбила «Ак Барс» из игрового тонуса?

Перед Матчем Звезд КХЛ в Новосибирске «Ак Барс» собрал пятиматчевую серию побед. В начале февраля казанцы разгромили СКА, «Автомобилист», а чуть ранее обыгрывали «Салават Юлаев» в непростом «Зеленом дерби».

Было очевидно, что команда набрала хороший ход, и даже отсутствие Ника Петана не сказалось на выступлении группы атаки «Ак Барса».Объективно, при таком раскладе пауза на Матч Звезд была меньше всего нужна именно казанскому клубу, который двигался по чемпионату, словно победоносный локомотив.

А после крупного хоккейного мероприятия в Новосибирске «Ак Барс» вышел на матч с «Торпедо» будто разобранным. У подопечных Гатиятулина не было идеи при создании атак, напрочь отсутствовали интересные комбинации. Хоккеисты допускали огромное количество ненужных ошибок в обороне. Первые две пропущенные шайбы «Ак Барса» стали следствием определенного недостатка концентрации у игроков. Сначала Амир Мифтахов в простой ситуации выкатил шайбу точно на клюшку Евгению Свечнику. А позже молодой защитник казанцев Степан Терехов уступил легкую дуэль нападающему гостей Егору Виноградову. Легкие голы в исполнении «Торпедо» нанесли невосполнимый психологический урон игрокам «Ак Барса». Сил на камбэк подопечным Гатиятулина не хватило совершенно.

«Была пауза, после насыщенного календаря дали ребятам возможность отдохнуть, уделили внимание восстановлению, потому что впереди месяц игр через день-два. Возможно, выпали из ритма, потому что упала командная скорость. Чаще обычного ошибались в передачах и сменах. Надо отдать должное сопернику – не дали нам вернуться в игру. Тем не менее, спасибо болельщикам за поддержку», – сказал Анвар Гатиятулин после провального матча.

Почему повздорили Мифтахов с Кульбаковым после матча?

Про разгром казанцев разглагольствовать много не имеет смысла. У любой команды могут случиться в сезоне подобного рода матчи. Единственное, что может насторожить болельщиков «Ак Барса» в данной ситуации - подтверждение мнения о нестабильности команды в регулярном чемпионате.

Казанцы уверенно закрепились в зоне лидеров Восточной конференции. Однако «Ак Барсу» в нынешнем чемпионате весьма трудно давались серии удачных матчей. В основном, коллектив Анвара Гатиятулина чередовал победы с поражениями чуть ли не через каждую вторую игру.

Если «Ак Барс» хочет решать серьезные задачи в плей-офф, над этим аспектом клубу необходимо серьезно поработать. «Торпедо» вчера очки были нужнее. Нижегородцы ведут эмоциональную борьбу с «Куньлунем» за попадание в плей-офф. Команда Михаила Кравца вчера обыграла на своем льду «Салават Юлаев», так что победа над «Ак Барсом» была очень важна для автозаводцев с эмоциональной точки зрения. Находящееся на восьмом месте «Запада» «Торпедо» сохранило комфортный отрыв по очкам от «Куньлуня». Матч против «Ак Барса» для коллектива Игоря Ларионова оказался, пожалуй, лучшим в сезоне по качеству хоккея. У «Торпедо» в минувший вечер получалось абсолютно все.

Казанцы, напротив, выдали один из худших матчей в сезоне. Наверное, поэтому у многих хоккеистов «Ак Барса» от злости на самих себя сдавали нервы в концовке встречи. Во время рукопожатия по окончании игры вратарь казанцев Амир Мифтахов схлестнулся в стычке с голкипером гостей Иваном Кульбаковым. Небольшой конфликты чуть было не дошел до драки. Хоккеистов пришлось разнимать вторым вратарям команд - Тимуру Билялову и Ивану Бочарову. Как признался после игры Амир Мифтахов, его действия были обоснованы тем, что моментами ранее Кульбаков некрасиво ударил Дыняка клюшкой в одном из эпизодов.

«Мне не понравился эпизод, где Никита Дыняк получил от Ивана Кульбакова неприятный удар клюшкой. Меня это подстегнуло, задал ему вопросы. Дальше уже личное», – отметил Мифтахов.

Очередной матч без Петана

Туманной продолжает быть ситуация, развернувшаяся вокруг одного из ключевых форвардов «Ак Барса» Ника Петана. Казанец не играет вот уже пять матчей, начиная с 31 января. Анвар Гатиятулин практически на каждой пресс-конференции «Ак Барса» заявляет о небольшой травме канадца.

Вместе с тем, Петана нет в списке травмированных. А что за повреждение у канадца, главный тренер «Ак Барса» не оглашает. Эта история навевает отсылками к конфликту экс-защитника казанцев Дмитрия Юдина, который в итоге в декабре оказался в СКА. Тогда так же некоторое время тренер говорил о таинственном повреждении у хоккеиста.

Вчера наставник «Ак Барса» отметил, что Петан окончательно восстановится через неделю. Но уверенности в словах Гатиятулина на пресс-конференции после матча с «Торпедо» не чувствовалось.