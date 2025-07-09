«Торпедо» распустят если РФС исключит москвичей из РПЛ

Адвокат совладельца «Торпедо» Леонида Соболева рассказал, что тот распустит клуб, если РФС примет решение исключить «черно-белых» из состава участников РПЛ.

«РФС может исключить "Торпедо" из РПЛ по надуманным основаниям. Оснований для задержания арбитра, на наш взгляд, не было. Говорить о предвзятости судьи заранее я бы не стал. Кроме этого, Леонид Давидович [Соболев] в случае решения о том, что "Торпедо" больше не играет в РПЛ, посчитал правильным распустить команду», — цитирует юриста Андрея Алёшкина ТАСС.

Напомним, ранее следствие задержало руководителей «Торпедо» по подозрению в том, что судья сознательно совершил ошибку в пользу «Торпедо» в игре 34 тура Первой лиги с челнинским «КАМАЗом» (1:1) в мае.

КДК РФС рассмотрит дело завтра, 10 июля.