«Торпедо» простилось с казанским защитником

Сегодня клуб КХЛ «Торпедо» (Нижний Новгород) расторгло контракт с воспитанником «Ак Барса» Зиятом Пайгиным.

Любопытно, что при этом автозаводцы сохранили права на Пайгина. В этом сезоне на его счету 5 голов+11 результативных передач в 46 матчах.

27 летний уроженец Тольтти является воспитанником казанского «Ак Барса», за который он играл в сезонах 2011-2015, 2015, 2016-2017 гг. Помимо «Ак Барса» и «Торпедо» Пайгин поиграл в ХК «Сочи», «Локомотиве» (Ярославль), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Лада» (Тольятти). Была и краткосрочная командировка в Северную Америку, где Зията на драфте 2015 года под общим номером 299 выбрал клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерс», в основу которого Пайгин не пробился.

«Торпедо» не попало в плей-офф, завершив сезон. Поэтому нижегородцы уже начали чистку рядов.