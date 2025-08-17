«Торпедо» продолжает идти ко дну, «Урал» - рвется в РПЛ: как дела в Первой лиге

На сегодняшний день прошло уже четыре тура Первой лиги, по которым уже можно делать некоторые выводы. Например, «Торпедо» продолжает идти по нисходящей после скандального вылета из РПЛ, а «Урал» и «Факел» показывают, что заслуживают выхода в РПЛ. О главных событиях Первой лиги - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: torpedo.ru

«Торпедо» продолжает катиться вниз уже в Первой лиге

Наверное, многие привыкли, что «Торпедо» – «одноразовая» команда. За последние 10 лет не сосчитать, сколько раз «автозаводцы» выходили в высший дивизион и практически мигом оттуда вылетали. Особенно интересно получилось этим летом. «Торпедо» вылетело из РПЛ еще до начала сезона – все из-за организации договорного матча.

В итоге клуб вернулся в привычную для себя среду обитания – Первую лигу. И в «пердиве» москвичи чувствует себя ой как плохо. В отличие от того года, когда заняли в нем второе место. На данный момент они занимают 16-е место после четырех туров с нулем в графе побед. Причем спотыкались на таких командах, как «Челябинск» (2:3), «Нефтехимик» (0:0), «СКА Хабаровск» (0:0) и костромской «Спартак» (0:1).

Дело дошло до того, что главному тренеру Олегу Кононову указали на дверь. В целом, шаг обоснованный. Атака команды, откровенно говоря, хромает, фланги не работают. Оборонительный дуэт Роганович – Бородин допускает много ошибок, приводящих к ударам по воротам.

Ситуацию можно исправить. Но для этого клубу необходима качественная перезагрузка. Как минимум, смена тренера может помочь. А также надо решить проблемы с владельцем, который в данный момент находится в СИЗО. Посмотрим, может, другой наставник вдохнет что-то новое в столичную команду.

Фото: fc-ural.ru

«Урал» и «Факел» доказывают, что РФС сотворили клоунаду

В минувшем году фаворитами и лидерами ФНЛ были «Балтика» и «Торпедо». А кто сейчас самый «крутой» в «пердиве» после повышения великолепных «балтийцев» и падения «автозаводцев»? Это «Урал» и «Факел». Причем не сказать, что это неожиданный исход.

Так, «шмели» и в прошлом сезоне играли достойно и в целом заслуживали выхода в РПЛ. Помешало обидное поражение от «Ахмата» (2:1, 0:2) в переходных матчах. Где, кстати, судьба противостояния решилась из-за судейской ошибки – отменили гол «Урала» во втором матче.

Но по возвращении в Первую лигу екатеринбуржцы показывают, что эмоционально не просели от такого фиаско. Напротив, при новом тренере Мирославе Ромащенко «Урал» победил во всех четырех турах. Причем команда и психологически устойчива – три победы из четырех добыты во втором тайме. Очень хорош и стабилен Мартин Секулич – он оформил 3 гола и 2 передачи за четыре игры.

Что касается «Факела», то клуб в прошлом сезоне вылетел из РПЛ по спортивному принципу, финишировав на 16-м месте в таблице. Но пока кажется, что надолго «огнеопасные» в ФНЛ не задержатся. На их счету также победы во всех турах. У воронежцев очень крепкая оборона, но в то же время не столь сильная атака. Они быстро находят свой момент, забивают и обороняют счет.

В связи с этим возникает вопрос: разве «Урал» и «Факел» хуже «Оренбурга» и «Пари НН», которых сохранили в РПЛ из-за скандалов с «Торпедо» и «Химками»? Насчет Воронежа ладно, он вылетел по спортивному принципу. Но не лучше было бы поднять в Премьер-лигу «шмелей» вместо того, чтобы тянуть за уши нижегородцев (которые, кстати, в матчах на выживание уступили «Сочи»). Или хотя бы дать екатеринбуржцам второй шанс и организовать матч с «Оренбургом» за право выступать в РПЛ, когда список участников РПЛ поредел во второй раз?

В любом случае у «Урала» и «Факела» на данный момент игра и составы точно подходят уровню РПЛ. Если они сохранят такой же ход – спокойно поднимутся в Премьер-лигу.

Фото: fcnh.ru

Красивейшая «девятка» от «Нефтехимика» и прерванная серия без поражений «КАМАЗа»

Поговорим теперь подробнее о татарстанских командах. «КАМАЗ» выдал хороший старт в этом сезоне – сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1), а также победили ульяновскую «Волгу» и «Челябинск» (по 2:1). В данный момент клуб идет на седьмой строчке.

Да, проиграли лишь «Факелу», но уступить такому сопернику не зазорно. Причем по игре челнинцы смотрелись интереснее – активно шли в атаку, наседали. Просто воронежцы сыграли по вышеупомянутой тактике, реализовав два момента и защитив счет.

Что касается «Нефтехимика», то поражений у команды пока нет, но идет она ниже – на десятом месте. Скатали ничью с «Соколом», «Торпедо» (по 0:0) и костромским «Спартаком» (1:1). Зато в четвертом туре первая победа – обыграли «Шинник» (2:0). Причем как! После комбинации Давид Кокоев красиво зарядил в ближнюю девятку. Вообще, форвард и ранее отмечался подобным – «Спартаку» забил в девятку с нулевого угла. Кокоев хорош в этом сезоне, к тому же исполняет роль диспетчера атак.

По текущему рисунку игры «КАМАЗ» может подняться выше шестого места, определенно. Вопрос лишь в том, хватит ли команды на дистанции? «Нефтехимик» же – хорошая крепкая оборонительная команда. Вот только с атакой проблемы – не хватает креатива. Но по текущей игре «Нефтехимик» заслуживает стабильного места в середине таблицы.