«Торпедо» отдало права на Николая Коваленко ЦСКА взамен на Соколова

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Московский ЦСКА в своих социальных медиа подтвердил, что получил права на форварда Николая Коваленко от «Торпедо». Взамен нижегородцы получат нападающего Егора Соколова.

25-летний Соколов провел несколько лет в североамериканских лигах, а в нынешнее межсезонье перешел в стан «армейского» клуба.

Николай Коваленко провел минувший сезон провел в Национальной хоккейной лиги в составе «Сан-Хосе Шаркс» и «Колорадо», где в 57 играх набрал 20 (7+13) очков. Ранее он выступал в клубах КХЛ: «Локомотиве», «Ак Барсе» и «Торпедо», в которых сыграл в 304 матчах, набрав 158 очков (62+96) при показателе полезности «+45».