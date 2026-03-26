«Торпедо» не может вылететь в Нижний Новгород. Самолет задерживает аэропорт Череповца

Нижегородское «Торпедо» не смогло вовремя вылететь домой: самолет уже начал движение по взлетной полосе, однако пилоты были вынуждены экстренно затормозить. Об этом сообщает телеграм-канал «БесПроката».

Изначально задержку связывали с принимающей стороной, но позже телеграм-канал «Арена Бреда» сообщил , что вылет заблокировал именно аэропорт Череповца.

Также источник сообщает, что ночью в гостинице сработала пожарная тревога, из-за чего игроки «Торпедо» были вынуждены выйти на улицу.

Напомним, что счет в серии между «Северсталью» и «Торпедо» 1-1. Команды обменялись победами в Череповце (1:4 и 4:0).