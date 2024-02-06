«Торгуют прямо у школ»: молодогвардейцы нашли нарушения в 70 вейп-шопах Татарстана

В Казани подвели итоги рейдов «Молодой гвардии Единой России» по табачным магазинам. В штабе общественной поддержки Татарстана молодогвардейцы встретились с депутатом Государственной Думы России Максимом Тополиным и руководителем Управления Роспотребнадзора по республике Мариной Патяшиной.

Фото: Пресс-служба Молодой Гвардии Единой России

Руководитель Татарстанского отделения «Молодой гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов рассказал, что с 20 декабря по 15 января года по проекту «Наш вайб – не вейп» проверили, соблюдают ли вейп-шопы закон, который запрещает розничную торговлю табачной или никотинсодержащей продукцией, кальянами и вейпами на расстоянии менее ста метров от образовательных учреждений.

В Татарстане молодогвардейцы проверили 389 табачных магазинов, в 71 из них были выявлены нарушения. Этот список на встрече передали руководителю Роспотребнадзора по РТ Марине Патяшиной.

Фото: Пресс-служба Молодой Гвардии Единой России

«Роспотребнадзор, его территориальные органы наделены полномочиями в сфере контроля за соблюдением Федерального закона №15. Только за 2023 год в наш адрес поступило более полутора тысяч обращений о реализации такой продукции с нарушением установленного законодательства», – подчеркнула главный санитарный врач Татарстана.

Чаще всего татарстанцы жалуются на то, что такие товары выкладывают на общее обозрение. А также на то, что магазины расположены слишком близко со школами и детсадам. Все эти обращения Роспотребнадзор проверяет. Так же санитарные врачи поступят со списком, который им передали молодогвардейцы.

Фото: Пресс-служба Молодой Гвардии Единой России

«Поэтапно вводятся маркировка и лицензирование оборота и производства всего, что касается вейпов. На 99% – это экспорт продукции. На территории России эти продукты не производятся, слава Богу. Это увеличенные ввозные пошлины, акцизы на эти изделия. Поэтому сейчас у Правительства есть полномочия по минимальной цене – к апрелю-маю этого года, я надеюсь, правительство подготовит такие изменения. Сейчас надо реализовать то, что есть в законе, ограничений у нас и так достаточно», – подчеркнул депутат Госдумы Максим Топилин.

Он поблагодарил «Молодую гвардию» за активную общественную позицию – за то, что наблюдают как в республике соблюдают законы.