Торгпредом Татарстана в Нижегородской области назначен Тимур Шарафутдинов

Торгово-экономическим представителем Татарстана в Нижегородской области с 21 февраля станет Тимур Шарафутдинов. Соответствующее распоряжение Кабинета министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Тимур Шарафутдинов назначен на пост торгпреда сроком на три года, отмечается в документе.

Ранее, с декабря 2010 года, Торгово-экономическое представительство РТ в Нижегородской области возглавлял Айрат Усманов.

Тимур Наилевич Шарафутдинов родился 1 августа 1987 года в городе Горьком (ныне Нижний Новгород). В 2009-м окончил факультет международных отношений ННГУ имени Н. И. Лобачевского, в 2012-м – факультет управления и предпринимательства ННГУ и аспирантуру ННГУ по политологии, в 2013-м – Нижегородское исламское медресе «Махинур».

С 2009 года активный участник деятельности татарской диаспоры, занимал ряд общественных должностей. С 2016-го – исполнительный директор, а затем председатель Местной национально-культурной автономии татар Нижнего Новгорода. C декабря 2021-го – исполнительный директор Региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области. С 2022-го – член Общественной палаты Нижнего Новгорода.