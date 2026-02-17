news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 17 февраля 2026 12:38

Торгпредом Татарстана в Нижегородской области назначен Тимур Шарафутдинов

Читайте нас в
Телеграм

Торгово-экономическим представителем Татарстана в Нижегородской области с 21 февраля станет Тимур Шарафутдинов. Соответствующее распоряжение Кабинета министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Тимур Шарафутдинов назначен на пост торгпреда сроком на три года, отмечается в документе.

Ранее, с декабря 2010 года, Торгово-экономическое представительство РТ в Нижегородской области возглавлял Айрат Усманов.

Тимур Наилевич Шарафутдинов родился 1 августа 1987 года в городе Горьком (ныне Нижний Новгород). В 2009-м окончил факультет международных отношений ННГУ имени Н. И. Лобачевского, в 2012-м – факультет управления и предпринимательства ННГУ и аспирантуру ННГУ по политологии, в 2013-м – Нижегородское исламское медресе «Махинур».

С 2009 года активный участник деятельности татарской диаспоры, занимал ряд общественных должностей. С 2016-го – исполнительный директор, а затем председатель Местной национально-культурной автономии татар Нижнего Новгорода. C декабря 2021-го – исполнительный директор Региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области. С 2022-го – член Общественной палаты Нижнего Новгорода.

#Нижегородская область
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Школы, детсады и вузы Казани перейдут на дистанционное обучение из-за непогоды 17 февраля

Школы, детсады и вузы Казани перейдут на дистанционное обучение из-за непогоды 17 февраля

16 февраля 2026
Новый завод, премьера Мацуева и награда от Путина: в Челнах прошел день под знаком КАМАЗа

Новый завод, премьера Мацуева и награда от Путина: в Челнах прошел день под знаком КАМАЗа

16 февраля 2026